Chivite muestra su "satisfacción y alegría" por el pase de Navarra a la fase 2, con una propuesta propia

Chivite ha comparecido este viernes junto a la consejera de Salud del Ejecutivo, Santos Induráin, para valorar el pase de Navarra a la fase 2 a partir del lunes, un proceso para el que la Comunidad había propuesto "un escenario basado en nuestra propia realidad" y que contiene novedades que desde el Ejecutivo irán explicando durante el fin de semana.

Ha indicado que la propuesta navarra "contempla un enfoque más acotado que el marco general" y ha precisado que en esta fase 2 "se van a ir reabriendo centros de día para personas mayores y el servicio de atención a domicilio" y "se van a regular las visitas a los centros de discapacidad".

No van a reabrir los centros de educación infantil de 0-6 años ni 4º de la ESO. "En la primera semana se junio planteamos actividad para 2º de Bachiller y la pruebas de acceso", ha dicho, para añadir que se mantendrán cerradas las bajeras y sociedad gastronómicas... y se propone abrir museos y bibliotecas desde la primera semana de junio. En la actividad cultural y deportiva al aire libre se pone un límite de aforo 200 personas. Y se elimina la restricción del límite del término municipal para hacer deporte, entre otras medidas.

La presidenta, que ha dado las gracias a la consejera de Salud y a su equipo, ha destacado el "trabajo sin descanso realizado, con una mirada positiva y sabiendo que Navarra tenía posibilidades de avanzar". Ha manifestado así que "tenemos que felicitarnos como Comunidad, vamos por el buen camino tanto en la tarea sanitaria, en atención, prevención y detección de contactos, como en la responsabilidad de la ciudadanía en el respeto de las medidas".

Según ha incidido, "la labor del departamento de Salud y la responsabilidad de la ciudadanía ha supuesto tener un datos de evolución de la epidemia que son buenos". "El impacto se ha reducido notablemente", ha dicho Chivite, quien ha explicado que "así se ha valorado de manera positiva por el Ministerio". "En el informe remitido al Ministerio abordamos nuestra situación económica, social y el relato de nuestra realidad sanitaria y la estrategia para abordar la situación", ha añadido.

Ha expuesto que el trabajo de ambas administraciones se sustenta en los datos, "que son objetivos", y en los hechos. "Sustentamos nuestra propuesta también en el principio de prudencia y ya venimos diciendo que el proceso de desescalada se basa en tres principios: prudencia, participación y cogobernanza". "Hay que avanzar pero sin prisas", ha manifestado, para recordar que "ya en la fase 1 propusimos unas medidas más restrictivas que el marco general como en lo referente a la apertura de bibliotecas o no abrir bajeras o sociedades gastronómicas".

Ha expuesto así que el Ejecutivo foral "trabaja en un contexto propio, con datos, con rigor y prudencia". "No estamos en ninguna carrera, en ninguna utilización política del proceso y no compartimos quien lo utilice políticamente. Es imprudente cuestionar datos que siempre hemos aportado, con transparencia y cuando hacerlo además supone cuestionar un sistema sanitaria que responde con responsabilidad y capacidad", ha comentado.

Ha puesto en valor el trabajo "constante" con el Ministerio y ha realizado "una valoración positiva de esta manera eficaz de cogobernanza". "Queremos seguir avanzando y tenemos que reiterar el mensaje de la corresponsabilidad", ha dicho, para insistir en que "no tenemos que olvidar en ningún momento que el éxito o no vendrá por una actitud personal de una responsabilidad que es compartida". Ha apelado así la presidenta a que "no nos relajemos en las medidas y en las recomendaciones de distancia, higiene y uso de mascarillas".

Ha manifestado que "no hay que pensar que el final de la desescalada es el final del Covid-19, esto es un proceso pero después vendrá aprender a convivir en otro escenario y nos exigirá un esfuerzo añadido". "Ahora nos toca otro gran esfuerzo y es cumplir con la distancia y la higiene. La gran mayoría de los navarros están comprometidos, están realizando el esfuerzo y desde el Gobierno iremos haciendo campañas", ha dicho.

