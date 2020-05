Equipo de Gobierno del Ayuntamiento lamenta que la Junta "actúe por su cuenta" en las obras del carril bici

Estos hechos conllevan "una falta de seguridad evidente" para los ciclistas que utilizan esta plataforma para desplazarse por la ciudad, "y es una muestra más del sectarismo de la Delegada de Fomento con esta obra", según ha señalado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, en una nota.

En este sentido, el edil ha apuntado que hace casi medio año que no se convoca la comisión de seguimiento de las obras y que "existe un antes y un después evidente, pues con el anterior Gobierno de la Junta la relación era fluida y coordinada en todo momento".

Al respecto, Martín Vila ha instado a la Junta de Andalucía a que "subsane lo antes posible estas deficiencias para garantizar la seguridad ciclista y peatonal, a la par que retome la senda del diálogo, pues la Junta no puede olvidar que está haciendo una obra en la ciudad y que será entregada a este Ayuntamiento".

Asimismo, el edil ha indicado que, en paralelo, "la Junta de Andalucía está cortando tramos para proceder a su pintado sin avisar con antelación a los usuarios del carril bici, dando lugar a situaciones de inseguridad para las personas que quieren pasar con su bicicleta por ahí y se topan con el corte, sin que se haya avisado previamente de ello para que se pueda tomar una ruta alternativa".

"Hay tramos que carecen de la señalización horizontal y vertical pertinente, como ocurre en el Campo del Sur, con zonas donde no se han pintado las líneas que delimitan los carriles, y también brillan por su ausencia las señales verticales", ha concretado Vila.

En esta línea, ha añadido que hay zonas en las que "se ha levantado ya la pintura pese a que han sido pintados recientemente" y que en algunos tramos "no se han instalado vallas metálicas de seguridad, pese a que sí estaba previsto que se hiciera".

El Ayuntamiento de Cádiz ya informó a la Junta de Andalucía en la comisión de seguimiento de las obras del carril bici celebrada en noviembre de 2019 de estas deficiencias, "pero aún no han sido subsanadas pese a que a nivel técnico se ha insistido en esa necesidad".

El convenio por el que se ejecutan estas obras indica que se entregarán a la citada comisión los proyectos de construcción para su conformidad. En este caso, aunque se trate de un proyecto modificado, el Equipo de Gobierno considera que como proyecto de construcción debería haber obtenido la conformidad de la comisión, así como el cronograma de ejecución de las obras, "pero el sectarismo de la Junta le lleva a incumplir sus propios acuerdos".

"En las nuevas intervenciones, la Junta de Andalucía sigue incurriendo en estos errores, y además no ha subsanado los que ya les hemos advertido. Que no se señalice bien y que no se acometan con rigor los proyectos de movilidad es sin duda un peligro y, en última instancia, una falta de respeto a la ciudad", ha subrayado el concejal de Movilidad.

Por último, Martín Vila ha reclamado a la Junta de Andalucía "que cumpla con su deber, se coordine con este Ayuntamiento, realice bien su parte y no comprometa la seguridad de ciclistas y peatones de esos tramos en los que está interviniendo".