Fani, de 'La isla de las tentaciones', aplaza sus planes de embarazo: "El médico me ha dicho que espere"

Después de unas semanas en España tras su paso por Supervivientes 2020, Fani Carbajo quiso sincerarse con la audiencia sobre sus deseos de ser madre. Tanto ella como su pareja Christofer están pasando por unos de sus mejores momentos, a pesar de la ruptura tras el programa de La isla de las tentaciones y su posterior reconciliación.

Pero los planes de la pareja de convertirse en papás se han visto truncados por el coronavirus: "Me da miedo el coronavirus así que vamos a esperar un poco. No sé si se lo puedo pegar al bebé o algo si lo cojo", empezó explicando durante la gala de Supervivientes.

Además, la ex concursante contó que había visitado a varios especialistas para saber los riesgos de quedarse embarazada. "A mí me ha dicho el doctor, que ya he hablado con él, que me espere porque no es momento".

Un sueño que se ha visto interrumpido de momento. Respecto al tema de la boda, Fani confesó que sigue en pie y que tanto ella como su chico se encuentran manos a la obra con los preparativos para que salga perfecta. "Tenemos muchas ganas de casarnos y estamos preparando todo poco a poco para que salga perfecto. Tenemos muchas ganas de que llegué el día de ser marido y mujer. No veo el momento", comentó.