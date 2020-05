La dura confesión de Fani Carbajo en 'Sábado Deluxe' sobre su infancia: "Con seis años me daban palizas"

Este sábado Fani Carbajo, la viral "Estefanía", se pasó por el plató de Sábado Deluxe para dar su primera entrevista allí, algo que, según contó, le "imponía mucho". En ella habló de su paso por La isla de las tentaciones, de Supervivientes, de su relación actual con Christofer y de su complicado entorno familiar.

La entrevista comenzó por lo más reciente: Supervivientes 2020. Al respecto, Fani aseguró que la concursante que más la decepcionó fue Ana María Aldón. Esto se debe a que, la pareja de Ortega Cano, quien mostró su orgullo por el concurso de Aldón por videollamada, cambió radicalmente su actitud de un día para otro con ella.

También explicó cómo Aldón dijo que "Rocío Flores utilizaba a su familia para ganar minutos en pantalla", y que Aldón no considera familia a Flores "porque apenas se ven." Sobre Rocío, además, añadió un dato curioso: esta siguió La isla de las tentaciones, siendo fiel defensora de Fani. "También me contó que su novio se enfadaba por ello", dijo entre risas.

Después tocó ver algunos de los los vídeos más tórridos de dicho reality, algo con lo que Carbajo se mostró visiblemente incómoda. Proyectaron las imágenes en las que la protagonista caía en la tentación con Rubén, y las duras declaraciones que cruzaron Christofer y ella durante su última hoguera.

"No he querido ver nada, ni siquiera vi los debates", confesó. Además, explicó que su relación con Christofer estaba muy quemada cuando entraron en el programa. "Cuando le eres infiel a tu pareja es porque hay muchas carencias. Al entrar ya estábamos mal, a punto de romper", algo que, según Jorge Javier, le quitaba gravedad al asunto.

La complicada infancia de Fani Carbajo

Según cuenta, no se trataba solo de inestabilidad en la pareja: "Yo estaba muy mal por problemas familiares". Y entonces llegó la parte más dura de la entrevista. En ella, Carbajo contó algunos de los episodios más traumáticos de su vida que, según explicó aún no ha superado "Mi vida es lo que yo he sufrido, es mi dolor y mi verdad, y no estoy recuperada de ello, cuando lo pienso vienen los recuerdos y el sufrimiento".

La exconcursante de Supervivientes habló de lo dura que fue su infancia, sobre todo desde que, cuando tenía entre seis y siete años, su madre comenzara a consumir drogas. "Con seis años, la pareja de mi madre nos pegaba palizas a mi madre y a mí. Me hacía sangre, me tiraba de los pelos...".

#DELUXE | Fani, se rompe al terminar su entrevista: “Creo que mi madre murió asesinada” pic.twitter.com/C4XGMdrceT — News Magazine📺 (@GHVIPNews) May 16, 2020

También quiso dar su punto de vista sobre la polémica visita de su hermana a Sábado Deluxe, donde dejó clara la mala relación que hay entre ellas: "Al no vivir juntas, no tenemos ese vínculo. Cuando vino, mi hermana solo quería hacerme daño".

Según cuenta, su hermana mintió al dar a entender que Fani no se preocupó de su madre en vida ni de los trámites cuando apareció su cadáver. "Nos encargamos de todo, y cuando estaba en el hospital, siempre que podía iba a visitarla y le llevaba lo que necesitase. Para mí ha sido muy duro encontrarme con todo al volver".

Estefanía: "Las cenizas de mi madre las tengo en casa. No la tuve en vida, pero la tengo ahora" #Estefaniaaaadlx — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) May 16, 2020

Otro de los episodios más truculentos que contó fue cuando, en su infancia, confundió una bolsa de pastillas con una de chucherías: "De pequeña, me tragué una bolsa de pastilla con unos cuatro o cinco años pensando que eran caramelos, y me tuvieron que hacer un lavado de estómago", explicó amargamente.