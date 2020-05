Álex Ubago, en 'La Resistencia': "La reina Sofía me hizo una cobra cuando fui a saludarla"

Álex Ubago fue el último invitado de la semana en La Resistencia y el cantante le contó a Broncano una curiosa anécdota que le sucedió con la reina Sofía en un evento en Donosti.

"Una de las veces que más me han roto el corazón, fue cuando la reina Sofía me hizo la cobra. Me hizo un Matrix", recordó este jueves el cantante en el programa de Movistar +. El presentador le preguntó sorprendido: "¿Le metiste boca a la reina Sofía? Estaba Juan Carlos de safari y dijiste: 'Ahora voy'".

→ @alexubagoficial: "Una vez la reina Sofía me hizo una cobra. Un Matrix" #LaResistenciapic.twitter.com/LbWz9UDzjV — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 21, 2020

Ubago continuó contando la anécdota: "Estaba en un evento en Donosti al que invitaron a varios artistas de la ciudad, entre los que estábamos Mikel Erentxun y yo. Acudieron los reyes de aquel momento, don Juan Carlos y doña Sofía".

"Estábamos en la fiesta y se nos acercó el guardaespaldas de la reina para decirnos que nos quería saludar. Por protocolo no les puedes dar un beso, se les saluda dándoles la mano, pero eso no lo sabía y fui a darla dos besos", recordó entre risas.

Broncano le preguntó: "¿Fuiste a coger cuello o qué?", y el cantante afirmó que "cuando fui a darla los besos se echó para atrás, hizo un Matrix, y me quedé súper cortado. Mi manager me dio un codazo y me dijo que le diera la mano".

"¿Pero ella desnucó cuello?", quiso saber el presentador, a lo que Ubago le contestó que "te juro que es una historia verídica". Tras la historia, el cantante presentó su nuevo videoclip, Una pincelada: "Tiene una base de trap, rollo Drake", comentó.