Así ha sido el reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2020': Beyoncé, Camarón o C. Tangana

OT 2020 volvió a las pantallas el pasado miércoles con su Gala 10 en la que, tras dos meses de ausencia, los triunfitos se volvieron a subir al escenario para cantar, esta vez sin público. Pero la vuelta al programa también ha conllevado la despedida de uno de ellos, Gèrard, que fue el expulsado.

Ahora, con Bruno y Flavio nominados, los ocho concursantes restantes se enfrentan a una nueva gala con nuevos temas que interpretar. Y estos cobrarán mayor importancia, pues en el próximo programa ya se conocerán los tres primeros finalistas.

Canción grupal: Forever Young, de Alphaville (con los profesores y Bruno en la batería).

Bruno: Su single, Fugitivos.

Flavio: Su canción, Calma.

Maialen: Should I Stay or Should I Go, de The Clash.

Anaju: Nunca estoy, de C. Tangana.

Hugo: La leyenda del tiempo, de Camarón de la isla.

Eva: Nothing Else Matters, de Metallica.

Nia: Halo, de Beyoncé.

Samantha: Freed from Desire, de Gala.