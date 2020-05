Regresa 'Operación Triunfo 2020', con Anne Lukin, Jesús Rendón y el grupo Stay Homas como invitados

Este miércoles, desde las 22:05, se podrá disfrutar en La 1 del regreso de Operación Triunfo 2020. Se trata de una gala en la que se retomará el concurso exactamente en el punto en el que se quedó. A la cita, además de los concursantes y Roberto Leal, no faltarán los expulsados Anne Lukin y Jesús Rendón, y el grupo musical Stay Homas.

Los concursantes llevan una semana conviviendo en la Academia, pero para uno de ellos la experiencia se acaba este miércoles. Los dos nominados son Gèrard y Hugo, que interpretarán, respectivamente, MMM Yeah de Austin Mahome y Pillowtalk de Zayn.

La decisión dependerá de lo que hayan elegido los espectadores desde que se reabrieran las líneas el pasado miércoles sumado a los votos acumulados antes de que se cancelaran las galas del talent y cada uno de los concursantes regresaran a sus hogares. Una diferencia con la etapa anterior del programa es que, en esta ocasión, no se ha abierto la posibilidad de votar también a un favorito.

Lo que sí se mantiene es el jurado, que estará, de nuevo, formado por la controvertida Natalia Jiménez, Javier Llano, Portu y Nina, todos ellos respetando las distancias de seguridad, según promete el formato. Por su parte, los concursantes se vestirán solos bajo la supervisión de vestuario; mientras que el equipo de maquillaje y peluquería llevará mascarilla, pantalla facial y guantes. El público también estará presente, pero de una forma distinta: virtual.

Los invitados: Anne Lukin, Jesús Rendón y el grupo Stay Homes

Hasta 400 personas se conectarán mediante la aplicación Zoom durante el directo, en unas imágenes que se proyectarán en las grandes pantallas del plató. Los que sí estarán presentes son los exconcursantes Anne Lukin y Jesús Rendón, que presentarán sus singles: Me sabe a sal por parte del gaditano, y Salté como carta de presentación de Lukin (con Gèrard a la guitarra).

El grupo invitado de la noche, Stay Homas, está formado por los músicos Klaus, Guillem y Rai, que comparten piso en Barcelona. El trío presentará las llamadas Confination Songs que, como su propio nombre indica, son más de 20 canciones sobre el confinamiento por el coronavirus.

Volviendo a los concursantes, por primera vez utilizarán un micrófono de mano de uso exclusivo e individual. Y en lo que respecta al repertorio, Nia interpretará Quimbara de Celia Cruz y Jennifer López; Samantha, Sueños rotos de La Quinta Estación; Anaju, Man Down de Rihanna; Maialen, Sargento de hierro de Morgan; Eva, Part-Time Lover de Stevie Wonder; Flavio, Human de Rag’n Bone Man y Bruno, A las nueve de No te va a gustar.