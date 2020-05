Las románticas palabras de Jesús sobre Nía en su visita a 'Operación Triunfo 2020'

La de 2020 es una edición de Operación Triunfo que ha estado al margen de lo común desde su comienzo. Entre el accidente de Samantha, las actuaciones fallidas por videoconferencia o un plató que en vez de espectadores tiene a ficus y plataneros, está siendo uno de los talents más singulares hasta la fecha.

Pero esos hechos anecdóticos no son lo único que caracteriza a esta edición, que también se distingue por las relaciones entre los concursantes, o por la naturalidad con la que estas se tratan. Desde los inicios del concurso, Samantha y Flavio dejaron ver que estaban juntos, más tarde fueron Anne y Gèrard los pillados.

Sin embargo, en redes sociales, hilando comentarios furtivos de los concursantes en el canal 24 horas de YouTube y valiéndose también de mucha creatividad, se iba más allá, y se relacionó, entre otros, a Hugo y a Eva, a Maialen y Bruno, y a Jesús y Nia.

Estos últimos nunca habían mostrado grandes muestras de afecto en público, pero en la última gala, el barbateño mostró su devoción por Nía. El momento ocurrió después de que esta interpretara Quimbara de Celia Cruz y Jennifer López. Pero no se enfrentó sola al reto, pues contó con Roberto Leal como compañero de baile.

EL BAILE DE ROBERTO LEAL CON NIA



ME MEO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ#OTGala10pic.twitter.com/hG1l0TawvH — Jawy (@thejawy) May 20, 2020

Las palabras de Jesús sobre Nía

A continuación entró en escena Jesús, que acudió a la cita para presentar su canción Me sabe a sal. Pero antes, Leal le pidió opinión sobre la actuación de Nia, a la que no veía desde que fuese expulsado del talent. "Te he estado viendo ahí detrás, en una pantallita muy chiquitita, pero que la llenas entera. Porque tú lo llenas todo, hija", dijo Rendón.

Jesús a Nia: "Te he estado viendo allí detrás en una pantallita muy chiquitita pero que la llenas enteras porque es que tú lo llenas todo hija"



Qué mono #OTGala10pic.twitter.com/cK2FnwKyOF — Jawy (@thejawy) May 20, 2020

Después, quiso hacer un homenaje a sus compañeros, y leyó un texto en el que incluía los nombres de las canciones de todos ellos. "Sin más, y como un fugitivo, me iré de este plató. He vivido aquí momentos fugaces, y la oxitocina ha recorrido mi cuerpo de demonio. Sin hacerme el dumb, siendo transparente y real. Ahora estoy en calma. Solo, por último, una cosilla: cuídenla, porque tienen en casa a la novena maravilla, dijo, señalando a Nía.

Jesús le dedica unas palabras a los nueve con los nombres de sus singles.



Me ha parecido un momento muy bonito. ❤️ #OTGala10pic.twitter.com/lTTSGMuicC — Jawy (@thejawy) May 20, 2020

Además, desde el chat del programa, que presenta el exconcursante de Operación Triunfo 2018 Ricky Merino, Nia tuvo unas palabras de agradecimiento para el poema de Jesús.