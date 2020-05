Mike Tyson recuerda el día que pilló a su mujer en la cama con Brad Pitt

Mike Tyson ha sorprendido al rememorar un episodio que tuvo que ver con su exmujer, Robin Givens, con uno de los actores más importantes del mundo, Brad Pitt.

El exboxeador, en declaraciones al programa estadounidense The Real, ha contado con todo detalle el día que encontró a Brad Pitt en la cama con su entonces mujer, en 1988.

Todo empezó en 1987, cuando la estrella del ring y la actriz se conocieron. Solo un año después se casaron y, al poco tiempo, ponían fin a su matrimonio con acusaciones por parte de ella de maltrato.

Y fue precisamente durante todo ese periodo convulso en la vida del matrimonio cuando entró en escena Brad Pitt, aún desconocido para el gran público. Porque aunque estaban en proceso de separación, Tyson y Gives seguían manteniendo relaciones sexuales, según ha contado él ahora. "Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un 'rapidito'. Qué puedo decir. Yo era joven y la extrañaba", relató.

"Me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guion"

Así, desveló, un día fue a la casa que habían compartido como matrimonio y encontró a su mujer en la cama con el actor. Según el relato de Tyson, Pitt le pidió que no le pegara. "Brad debía de estar borracho o algo, me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guion. Yo estaba en un coma emocional. Mi corazón estaba aplastado, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada", detalló.

Un episodio por el que se quedó paralizado y que quedó para siempre grabado en su memoria. Sin embargo, asegura el controvertido exdeportista, no le guarda rencor al intérprete. "No estoy enfadado con Brad de ninguna manera. No le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo".