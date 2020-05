Coronavirus.-Pimentel pide al área de Hacienda "estimación pérdida de ingresos" que sufrirá Sevilla por Covid

"Esas cifras ayudarían a conocer la situación económica real del Ayuntamiento y a planificar las futuras inversiones, por lo que se trata de un informe imprescindible para saber las posibilidades financieras para ejecutar, con todas las garantías, la más que necesaria reactivación social y económica", ha indicado en un comunicado.

Pimentel ha advertido de que "no tiene sentido alguno" empezar a tomar decisiones y acuerdos si se desconoce cuál es la previsión de gastos del Ayuntamiento y la ejecución real de las partidas del actual presupuesto. "Son datos muy necesarios para no empezar la casa por el tejado y que el trabajo de todos los grupos municipales en la citada comisión tenga el soporte económico suficiente como para no caer en saco roto", ha añadido.

En este sentido, el portavoz municipal de Cs ha destacado que también es importante saber qué partidas de las actuales cuentas "no se van a poder ejecutar" o "qué gastos superfluos se pueden eliminar", al tiempo que ha ofrecido los votos de su formación, "que dan la mayoría junto al equipo de gobierno, para ejecutar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias", ha afirmado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha indicado que, además, desde el gobierno municipal se debe realizar una fotografía de las necesidades reales de las familias más vulnerables y los barrios en riesgo de exclusión social, los autónomos y las pymes, que son los colectivos "más castigados por la crisis del coronavirus". Así, ese estudio "pormenorizado" serviría para indicar qué ordenanzas fiscales tendrían que se modificadas para mejorar el día a día de los ciudadanos en "la Sevilla post-Covid", con una rebaja de impuestos y tasas "en caso de que sea viable".