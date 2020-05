Morán reitera a Mañueco la exigencia de fondos extraordinarios "para combatir las crisis de la COVID-19"

Así se lo ha trasladado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al resto de miembros del Gobierno autonómico que han participado en esta conferencia virtual.

Morán ha señalado que desde las administraciones locales se ha dado el "do de pecho" para atender las necesidades de sus vecinos "en la medida de lo posible sin preguntarse si era o no de su competencia o si había o no presupuesto".

En este sentido, ha destacado el "esfuerzo" que se ha hecho desde ayuntamientos e instituciones provinciales en materia de ayudas sociales, pero ha puesto de manifiesto que la situación "se alarga y cada día esta situación es más difícil para afrontar determinados gastos".

El presidente de la institución autonómica ha sostenido que "existen importantes deficiencias digitales" en un medio rural al que se insta a potenciar el teletrabajo y que más graves "son las carencias sociales que se están detectando".

Además, ha indicado que cada día se están viendo "más necesidades en las personas, sobre todo en el ámbito rural, y hay que reactivar la economía", para lo cual ha reclamado "un compromiso firme" de la Junta para que "ninguna familia se quede atrás".