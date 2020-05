El PP propone que los partidos hablen para pactar el recorte a una semana de la campaña y otros asuntos electorales

En rueda de prensa telemática, ha defendido que, a su modo de ver, la ciudadanía "no entendería" una "larga" precampaña y campaña que discurra desde "ya" hasta el 12 de julio. "Y no se lo pediremos a nuestro candidato (el presidente Alberto Núñez Feijóo), que debe estar centrado en la gestión. Ahí la oposición no nos va a encontrar", ha avisado.

"Lo prioritario para nuestro partido es la gestión y el PPdeG no va a acometer una campaña de dos meses, las energías de nuestro candidato tienen que seguir centradas en la Xunta", ha remarcado el dirigente popular, quien ha avanzado que, llegado el momento formal de la campaña, los populares consideran que los partidos deben ser "ejemplares". Así, ha avanzado que el PPdeG hará actos reducidos, "muchos actos con poca gente".

Preguntado acerca de si el PPdeG llamará al resto de fuerzas para abordar que se acorte la campaña, ha evitado ser concreto al respecto, pero ha insistido en que los partidos "hablan de forma habitual" y se deberían llamar para abordar esta cuestión y "muchas otras".

"Como un pacto para garantizar que se cumplen las garantías de seguridad que se nos exige en esta coyuntura (marcada por la pandemia del coronavirus). Hay muchas cuestiones sobre la mesa, ver cómo hacemos llegar nuestras propuestas a la ciudadanía garantizando la seguridad, hay que hablar de la jornada electoral o del papel de interventores y apoderados", ha trasladado.