El Gobierno tramita más de 27.000 solicitudes de ingreso mínimo y la oposición censura que aún no se pague

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento ha indicado que esta herramienta -que llegará a 38.000 familias con un pago único de entre 367 y 478 euros- será un "ingreso puente" mientras llegue el ingreso estatal y ayudará a las familias desfavorecidas.

Santana ha lamentado las "largas esperas" del 012 para tramitar la ayuda pero se hizo para mantener el confinamiento, y sostiene que este ingreso va dirigido a las personas que no cumplen los requerimientos de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). "¿Las dejamos atrás?", se ha preguntado.

La consejera ha defendido "con orgullo" el "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno estatal complementado por el Ejecutivo regional a diferencia de lo que ocurrió en 2008 cuando "se abarató el despido y se regaló el dinero a los bancos".

En esa línea, ha detallado el reparto de alimentos para las 13.000 familias de 'cuota cero' -apoya la propuesta de CC de incrementar las familias beneficiarias-, que se haya exonerado el pago del alquiler en viviendas públicas o la "seguridad" que se ha alcanzado en los centros de mayores, con "testeo" de usuarios y trabajadores y pocas víctimas con respecto a otras comunidades. "Es motivo para estudiar", ha comentado satisfecha.

La portavoz de Cs, Vidina Espino, ha comentado que Santana va camino de "ser la peor" consejera de Derechos Sociales de la historia pues no traído "cambios" a la gestión y "nada" ha cambiado tras un año de gobierno.

En su opinión, Canarias "ha empeorado" pese a que Podemos está dentro del Ejecutivo, una formación que se ha convertido en el "peor enemigo" del turismo, principal sector de la economía de las islas.

Con el cierre del turismo ha ironizado con que estarán "contentos" y ahora se abre un ciclo de "pobreza severa" en las islas, y acusado a Santana de "hacer un corta y pega" del programa de trabajo de la exconsejera Cristina Valido (CC).

Ha dicho que el ingreso mínimo aún no se ha pagado y se pregunta si no es mejor fortalecer la PCI con pagos estables y más duraderos en el tiempo. "Ha estado este tiempo desaparecida", ha espetado a la consejera.

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la puesta en marcha del ingreso mínimo de emergencia, la exención del alquiler en viviendas sociales o el reparto de alimentos entre familias de 'cuota cero'.

Ha apuntado que "la pobreza no entiende de edades" por lo que reclama recursos adicionales y políticas específicas para menores, lo mismo que acciones para jóvenes contra el paro juvenil.

MASCARILLA-19, UN ÉXITO

María del Río (Sí Podemos) ha alertado del aumento de un 33% en las llamadas por violencia de género durante el mes de abril, en pleno estado de alarma, resaltando el éxito del proyecto 'Mascarilla-19' que se ha exportado a otras comunidades autónomas y países.

Ha destacado el "trabajo en equipo" del Gobierno de Canarias ante la crisis social "desconocida" que se abre en las islas y valorado el ingreso mínimo de emergencia.

"Ojalá se hubiera puesto en marcha antes", ha indicado, debido al efecto que ha tenido el confinamiento en la economía sumergida, poniendo sobre la mesa que también es un elemento de "seguridad" para evitar asaltos a casas y supermercados. "Yo, con tres hijos y hambre lo haría", ha agregado.

Carmen Hernández, de NC, ha dicho que el ingreso mínimo vital es un "paso histórico" y un "salvavidas" para proteger a las familias más desfavorecidas, lo mismo que los ERTE, que sirven para preservar empleos y empresas.

Ha valorado la gestión en los centros de mayores, a diferencia de otras comunidades -solo han fallecido algo más de una decena de usuarios- y pedido que se mantenga una "coordinación intensa" con cabildos y ayuntamientos.

Hernández ha lamentado la "burocracia desmedida" que hay en España y que obliga a hacer "un tocho" de papeles para entregar una ayuda de menos de 400 euros.

"NI SE LA HA VISTO NI SE LE ESPERA"

Hipólito Suárez, del Grupo Popular, ha resaltado el "compromiso" del personal de servicios sociales de todas las administraciones públicas y censurado la falta de interés por la consejera por escuchar las propuestas de su grupo.

Ha comentado que no se está desarrollando la ley de servicios sociales y pedido a Santana que "se ponga al lado" de los ayuntamientos. "Ni se le ha visto ni se le espera", ha indicado.

En su opinión, los ayuntamientos deben ser "la herramienta" para tramitar el ingreso mínimo porque "son más rápidos". "No juguemos con las vidas de los canarios", ha indicado.

Cristina Valido, del Grupo Nacionalista, ha comentado que "la ciudadanía siempre cumple", por ejemplo con el confinamiento, y al Gobierno "le toca cumplir" con la misma disciplina.

Ha dicho que la población está "en emergencia social" y va a empeorar en los próximos meses por lo que pide al Ejecutivo "que se anticipe", incidiendo en que los centros de mayores los test rápidos llegaron 40 días después.

Valido ha pedido al Gobierno que amplíe el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital y cambie las fórmulas telemáticas para solicitarlo y ampliar las familias de 'cuota cero'.

No obstante, ha lamentado que aún no se haya abonado el ingreso mínimo. "No la vamos a felicitar por eso, la gente no está para esos milongas", ha señalado, apuntando que "no hay dinero para todo ni para todos ni todo el tiempo".

Además, ha defendido la PCI como fórmula más idónea para llegar a las familias pues es "más estable y garantista".

Omar López, del Grupo Socialista, ha señalado que el Gobierno canario está "preparado" para atender la "peor pandemia" del siglo XXI, poniendo como ejemplo el ingreso mínimo o la iniciativa 'Mascarilla-19', que ha permitido "salvar vidas".

Ha valorado la gestión de Santana, "que ha estado al pie del cañón" durante toda la crisis, y la labor de las ONG, si bien ha reconocido que hay que agilizar y flexibilizar la concesión de ayudas.