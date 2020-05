Los muertos por coronavirus en España repuntan a 83 en el último día pero se mantienen por debajo del centenar

En el devenir de la epidemia de coronavirus en España, los martes son casi siempre sinónimo de malas noticias. Los repuntes habituales en contagios y muertes por la pandemia suelen suponer un punto de inflexión negativo respecto al optimismo que traen las caídas habituales en fin de semana. Este, martes, quizá, no lo ha sido tanto.

En el último día se han registrado 83 nuevos fallecimientos con el virus y 295 nuevos casos confirmados a través de pruebas PCR. Si bien las muertes son 24 más que las conocidas el lunes, la cifra registrada es todavía más baja que la del domingo, que fue de 87. Además, el repunte del martes no ha podido con la tendencia de la mortalidad en los últimos tres días, en la que los decesos diarios se han situado por debajo de los 100.

El alza en los nuevos contagios ha sido aún menor. Los 291 nuevos conocidos suponen 10 más que los notificados el lunes, una subida de el 0,13% impulsada por un espectacular repunte en la Comunidad de Madrid, que ha pasado de informar de 5 o 6 casos el lunes y el domingo a 92 este martes.

Hasta el momento, la epidemia ha dejado en España 232.037 casos confirmados a través de PCR y 27.778 fallecidos con el virus.

De hecho, los casos que corresponden a las últimas 24 horas serían solo 17, según ha explicado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Esta última cifra procede del nuevo protocolo de vigilancia epidemiológica exigido por Sanidad a las autonomías, que busca hacer una detección mucho más rápida de los casos, casi al día, un sistema que aún no han implementado cuatro comunidades, ha explicado Simón.

El epidemiólogo, cara visible del aparato técnico del Gobierno para la epidemia, ha valorado la evolución como "muy satisfactoria" y ha asegurado que "entre hoy y mañana veremos a situación real de esta semana", más allá de las distorsiones que provoca el fin de semana. "La evolución real de la epidemia es probablemente mejor incluso que la de esos datos nos están dando a entender", ha añadido.

Sin embargo, Simón ha advertido de que "puede haber personas que no detectemos y que puedan generar cadenas de transmisión que no detectemos", por lo que ha llamado a no bajar la vigilancia a los ciudadanos.

En lo que respecta a los casos más graves, aquellos que suponen mayor presión sobre los sistemas sanitarios, incluso han dado un ligero alivio respecto al día anterior. Los ingresos en hospital y UCI han caído, aunque el descenso es mínimo. Este martes se han conocido 166 hospitalizaciones, menos que las 172 del lunes, y apenas nuevos ingresos en cuidados intensivos.