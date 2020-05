Un investigador de la UMA participa en el descubrimiento de una proteína cerebral que podría frenar el alzheimer

Un hallazgo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), que evidencia cómo esta proteína interviene en la respuesta inflamatoria relacionada con el alzheimer, han informado desde la UMA a través de un comunicado.

"Desde hace unos años existe una línea de investigación relevante para determinar el papel que los procesos inflamatorios desempeñan en el desarrollo de distintas enfermedades neurodegenerativas, incluida el alzhéimer, en la que estos procesos son crónicos y citotóxicos para las neuronas", ha explicado el investigador del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología David Baglietto.

Según han estudiado estos investigadores en modelos animales, la reducción de la proteína TOM-1 mediante la utilización de virus modificados genéticamente aumenta la patología, incluyendo daños cognitivos y un aumento de los procesos pro-inflamatorios asociados al alzhéimer.

Por el contrario, utilizando esta misma aproximación metodológica, incrementando los niveles de esta proteína, se mejora cognitivamente y el alzhéimer puede verse reducido.

Así, los expertos proponen restaurar los niveles de TOM-1 para invertir estos efectos, proporcionando una nueva vía terapéutica como posible diana para esta enfermedad.

El investigador senior, que pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y al Centro de Investigación en Red de Enfermedades Neurodegenerativa (Ciberned), actualmente desarrolla su actividad investigadora en la Universidad de Málaga junto al grupo de la catedrática Antonia Gutiérrez, que también ha participado en este estudio.