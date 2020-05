Coronavirus.- Estudiants valencians demanen triar entre avaluació contínua o final davant la sobrecàrrega de treball

Com a solució, proposa una flexibilització dels mètodes d'avaluació, amb la possibilitat que cada estudiant trie, segons la seua situació, entre avaluació contínua o final. També demana que es permeta l'opció que l'avaluació única puga ser presencial i fins i tot una segona avaluació extraordinària.

A Contracorrent critica que amb l'arribada de les avaluacions s'han modificat les guies docents i els mètodes "malgrat l'oposició de les estudiants que formen part dels òrgans de presa de decisions". Òrgans que "limiten la seua presència a un nivell testimonial", adverteix en un comunicat.

Al seu juí, si l'avaluació contínua és deficient, no es poden reduir les alternatives exclusivament als exàmens telemàtics. Unes proves que considera segregadores i que van "acompanyades de requeriments per a evitar que copien", com reduir al límit el temps de resposta o no deixar tornar arrere.

Aquestes limitacions "per estar sota sospita" augmenten els nivells d'estrés i ansietat dels universitaris, a més de reduir "encara més si cap" la capacitat dels exàmens per a avaluar els coneixements, alerta la plataforma.

AJORNAR ENTREGA DE TREBALLS

En considerar que les mesures preses per la Universitat de València (UV) i la Politècnica de València (UPV) són insuficients, veu necessària la convocatòria d'una segona avaluació extraordinària. També exigeix l'ajornament de les dates d'entrega dels treballs de finalització de grau i de màster, ja que la situació els ha dificultat en les condicions adequades.

En general, A Contracorrent creu que la docència telemàtica ha fet més patents les diferències de classe al fet que s'enfronten els estudiants: "Solament és la punta de l'iceberg de tots els problemes i desigualtats que perpetua el sistema, però s'ha evidenciat que ni totes tenen els mitjans per a seguir les classes amb normalitat, ni les docents compten amb les ferramentes ni la formació per a portar endavant una docència en línia que ni des de lluny és l'educació de qualitat que defenen".

I avisa: "L'escletxa digital és una realitat i negar-la solament agreujarà les desigualtats existents, expulsant a moltes d'una universitat 'pública'". Reclama així una devolució de les taxes del segon quadrimestre per "l'absència d'una docència digna durant aquest període", juntament amb una ampliació de les beques del Ministeri i de la Generalitat d'aquest curs i el pròxim.

En relació als problemes de lloguer dels estudiants, l'organització recolza les propostes dels col·lectius de barri de la ciutat de València i a les iniciatives d'Entre Barris i el moviment per la vivenda. També demana una devolució dels pagaments efectuats a les residències estudiantils. "No podem permetre que aquesta crisi la paguen les de sempre", reivindica.