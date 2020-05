Coronavirus.- Panorama "esperançador" en les residències de la Comunitat: una investigació menys i més test i material

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha concretat que en una setmana s'ha decidit arxivar una de les diligències preprocessals que havia obertes en residències, amb el que les investigacions es queden actualment en 19.

Es tracta d'investigacions civils, no penals, per a estar al costat d'aquest col·lectiu que s'ha vist tan perjudicat pel coronavirus.

A més de l'estabilització en l'obertura de diligències hi ha una altra dada "positiva" i "esperançadora", ha comentat la fiscal Ana Lanuza: l'increment en el repartiment de material sanitari entre els empleats dels centres per a majors i la realització d'un major nombre de test per a detectar la malaltia.

Ana Lanuza ha destacat així mateix que en alguns centres en els quals s'havia registrat un elevat nombre de defuncions com a conseqüència de la Covid-19 s'ha aconseguit estabilitzar la xifra i obtindre resultats negatius en els test. "Pareix que la situació s'haja superat en algunes residències", ha subratllat malgrat que ha lamentat que encara es registren morts en aquestes instal·lacions.

La fiscal ha destacat també que d'una residència que havia sigut intervinguda per Sanitat i estava sota viligancia i no se li havia comunicat oficialment -va tindre coneixement pels mitjans de comunicació- ja se li va remetre la informació corresponent.

"Pareix que comencem a veure una mica més de llum en les residències. Des de Fiscalia seguim dia a dia als centres, recaptant dades i fent comparatius. L'objectiu és evitar que aquest col·lectiu se senta abandonat i que no es vulneren els seus drets", ha postil·lat.

Segons les últimes dades oferides aquest dilluns per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, les residències de majors en els quals hi ha algun cas positiu es mantenen en 86, onze d'elles en la província de Castelló, 34 en la d'Alacant i 41 en la província de València.

De la mateixa manera, tampoc ha variat el nombre de centres que troben sota vigilància activa de control sanitari. Són 28 residències a la Comunitat Valenciana: huit en la província de Castelló, set en la província d'Alacant i 13 en la província de València.