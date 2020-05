Coronavirus.- Delegació de Govern, preocupada per possible vulneració de la distància en concentracions de l'Albereda

20M EP

La Delegació de Govern d'Espanya de la Comunitat Valenciana ha mostrat la seua preocupació per les concentracions de persones que es registren a última hora del dia en el Passeig de l'Albereda de València, enfront de la caserna de Sant Joan de Ribera durant l'arriat de la bandera i com a protesta per la gestió de l'Executiu de la crisi de la Covid-19, per si es produeix una possible vulneració de les mesures de distanciament social establides durant l'estat d'alarma.