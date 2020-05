Davó i Lima descarten integrar-se en la candidatura de l'altra però aposten per la unitat de Podem

Davó i Lima, companyes del grup d'Unides Podem en Les Corts, han mantingut aquest dilluns una primera trobada formal després de l'anunci de Pablo Iglesias de reactivar els processos interns.

Segons la candidatura de Davó, aquesta ha tractat de "posarla primera pedra de la unitat que resulte en un Podem més fort, com reclama la militància", i ha rebutjat l'opció de "dividir el partit en tres faccions". "Apostem pel mateix model d'Iglesias i per la unitat", recalca en un comunicat.

Amb aquest objectiu, la portaveu 'morada' en Les Corts ha oferit a Lima treballar conjuntament en la seua executiva i en el càrrec de portaveu adjunt de Podem per a "seguir caminant unides cap a l'estabilització i fortalesa per a fer front a grans reptes com a país".

'Governar unides' lamenta així que "Lima haja declinat formar part del mandat unitari emprenent un camí en solitari", una decisió que no comparteix però que respecta. Davó "mantindrà la seua oferta de forma permanent i, passe el que passe, comptarà amb Pilar per a seguir enfortint Podem".

La candidatura destaca que més de 300 militants, simpatitzants i càrrecs públics de Podem s'han sumat al manifest de suport a Davó com "qui ha de seguir assumint l'estabilització, unitat i futur de l'organització".

LIDERATGE CORAL

Per la seua banda, Lima ha insistit en la proposta que ja va llançar al febrer en postular-se: "una coralitat de lideratges que puguen assumir amb especial responsabilitat cada càrrec en aquest context de crisi", informa en un comunicat la seua candidatura.

La seua intenció és constituir tres espais "forts" que s'articulen i alhora es coordinen entre si. D'una banda, la tasca de govern amb Rubén Martínez Dalmau com a vicepresident segon i conseller de Vivenda, i per un altre Davó com a síndica i Llima com a "tercera pota, liderant un Podem que necessita reconstruir-se i recuperar el pes de la militància".

'Un Podem amb tu' recorda que Davó es va negar a aquesta "proposta unitària" i defèn que la situació actual exigeix que "cada representant pose el focus i les prioritats en la feina de casa". La seua meta és "intentar construir una llista que reflectisca la pluralitat".

Per a Lima, el partit requereix "un canvi de rumb per a reprendre el camí de diàleg i la participació de la militància perquè d'aquesta crisi no es pot eixir sense el poble". Ha proposat així Davó una comunicació conjunta per a "evitar anunciar els acords o desacords interns, una cosa que ha rebutjat".

No obstant açò, la proposta de l'exsenadora i també diputada en Les Corts "segueix sobre la taula amb la finalitat de que continuen les converses entre les dos, però també amb altres candidatures que pogueren sumar-se a disputar el lideratge de Podem".