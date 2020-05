El FIB suspende su edición 2020 y devolverá el dinero de las entradas

El FIB ha explicado quue la "situación excepcional de emergencia mundial" por el coronavirus hace "inviable" la celebración de un festivalde estas características y ha remasrcado, en un comunicado, que su "prioridad" es la salud de artistas, trabajadores y asistentes.

También ha detallado la "imposibilidad" de iniciar las labores de montaje en los próximos días tal y como estaba previsto. Además, ha añadido que un alto porcentaje del público del festival es internacional, proveniente de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica o Irlanda, y toda persona que acceda a España desde el extranjero debe pasar 14 días de cuarentena antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad.

En la misma línea, ha expuesto que el 'line up' del FIB está compuesto por numerosos artistas internacionales, cuyas giras en la mayoría de los casos han sido canceladas. En el cartel de este año figuraban Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros.

La organización ha precisado que este año se habían vendido más de 37.000 abonos. Los asistentes podrán solicitar la devolución del precio de las entradas y de todos los productos complementarios a través de un formulario en la web oficial