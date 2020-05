Jazzy Leap realiza un vídeo homenaje con motivo de la crisis del Covid-19

El vídeo, que versiona la canción 'Here comes the sun' de los Beatles, ha contado con la participación de 20 artistas que aporta su voz o la música de sus instrumentos, cada uno desde sus casas.

Los integrantes de Jazzy Leap "están deseando volver a reunirse para ensayar nuevos repertorios y cuentan los días para poder subirse otra vez a un escenario y cantar para su público", ha destacado en una nota la Coral de Cámara de Navarra. "Pero en esta situación, no les queda otra que teletrabajar y ya que no pueden darnos un abrazo, quieren compartir con la sociedad este vídeo", ha señalado.

Por su parte, la Coral ha transmitido su "apoyo y agradecimiento al conjunto de la sociedad por el esfuerzo que estamos realizando para poder superar entre todos esta crisis", y en especial a "aquellos profesionales que están haciendo posible que veámos la luz al final del túnel".

De la misma manera, ha tenido un recurdo para "todos esos otros profesionales olvidados que nos cuidan a los artistas, nos miman y posibilitan que nos podamos subir a un escenario y que ahora están literalmente sin trabajo (músicos, artistas, técnicos, salas de conciertos, empresas de servicios, festis...)".