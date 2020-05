Caballero (FEMP) carga contra las CCAA por "quedarse" los fondos sociales: "El gasto es municipal"

"Le transmití una información, no le recriminé nada, porque ellos pueden estar pensando que las Comunidades transmiten fondos a losayuntamientos y así lo dicen en la Orden. Pues no es cierto, no lo traen a los ayuntamientos", ha dicho Caballero en una entrevista con Europa Press.

El dirigente de la FEMP, miembro del PSOE y alcalde de Vigo, ha explicado que los municipios sufragan gastos como apoyo a mayores, comedores sociales, ayudas para familias, becas de comedor para niños, etc. El Gobierno les ha permitido dedicar a estas cuestiones una parte del superávit que tienen del año pasado, mientras que "la ayuda se la dieron a la Comunidad Autónoma". "¿Qué está pasando aquí?", ha preguntado Caballero.

El dirigente local ha sido especialmente crítico con la Xunta de Galicia, a la que según ha precisado el Gobierno dio 22 millones para este gasto social "pero a Vigo llegó 0", aunque ha asegurado que esta es la misma situación que viven el resto de ciudades del país. "De forma muy importante las Comunidades se están quedando con los recursos que les envía el Gobierno de España, pero el gasto social lo hacen los ayuntamientos, esa es la reflexión", ha insistido.

MIL MILLONES PARA EL TRANSPORTE DE AUTOBÚS

Abel Caballero ha exigido también que las Comunidades cubran además una parte del "agujero" que van a sufrir los ayuntamientos en sus cuentas por el transporte público, para el que la FEMP ha pedido ayuda al Ministerio que dirige José Luis Ábalos. Se ha hundido el número de viajeros y se deberá indemnizar a las empresas concesionarias del servicio.

El presidente de la Federación asegura que el déficit sólo por el transporte de autobús superará "holgadísisimamente" los mil millones de euros en el conjunto del país. A esta cifra se sumará el déficit que cause el metro en las ciudades que tienen el subterráneo, como Madrid o Barcelona.

PROPUESTA A LA MINISTRA DE HACIENDA

Caballero ha explicado que esta situación con el transporte se va a producir en el resto de servicios que prestan los consistorios a través de empresas concesionarias, desde el aparcamiento en superficie a las escuelas infantiles, pasando por piscinas o instalaciones deportivas.

La FEMP prepara un documento que enviará la semana que viene a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el aumento de gasto que el coronavirus está causando en los municipios y que, según Caballero, "superará probablemente todo el ahorro" que tienen las entidades locales.

La batalla de los municipios es que Hacienda les permita poder utilizar este año el superávit de 2019, unos 3.834 millones de euros, y que se ayude en paralelo a los municipios que no tienen estos ahorros. También reclaman un fondo de reconstrucción para el sector local, porque al aumento de gasto que sufren todos los ayuntamientos se suma la fuerte caída de ingresos.

Después de nueve años de cumplir con la senda de estabilidad, el dirigente local reivindica apoyo para el sector local como el que se presta a las Comunidades, incumplidoras año tras año en su mayoría. "A ellas se les atiende y presta un fondo de 16.000 millones. Y nosotros decimos, oiga, queremos utilizar nuestros ahorros. Confío en que el Gobierno de España lo entienda".

Caballero ha advertido también contra el interés de algún Gobierno autonómico por aprovecharse de ese ahorro municipal, asunto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho sin embargo que no se plantea. "Que se olviden inmediatamente -ha dicho a las CCAA-, los recursos de cada ayuntamiento son de cada ayuntamiento", ha insistido.