ANPE no apoya el pacto de Educación porque cree prioritario "salvaguardar el bienestar de alumnos y docentes"

20M EP

ANPE Rioja no apoya el pacto de Educación porque cree prioritario "salvaguardar el bienestar de alumnos y docentes" y no comparte la decisión de la Consejería de permitir la vuelta a las aulas de alumnos a partir de 4º de Primaria ya que "sin preservar la salud no cabe perseguir ningún otro fin".