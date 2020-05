Políticos valencianos recuerdan la "rebeldía" del "maestro" y "luchador" Julio Anguita

Anguita ha fallecido este sábado con 78 años de edad después de que hace una semana fuera ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardiaca.

Tras conocer su muerte, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en sus redes sociales, ha definido al histórico dirigente con una palabra: "Rebeldía". "Pero la rebeldía no es un gesto altisonante. No es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia", ha afirmado Puig, antes de darle las "gracias".

El vicepresidente segundo y miembro de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, ha afirmado: "Puede irse un maestro, pero las enseñanzas siempre permanecen". También la síndica de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davóse ha despedido, con "dolor inmenso", del histórico dirigente de IU, y ha calificado su muerte como una pérdida irreparable para nuestro país"

"Aprendimos casi todo de él: su compromiso con la transformación social, por la memoria democrática, su lucha por los más humildes. Hasta siempre Anguita. Jamás olvidaremos tus lecciones", ha expresado a través de redes sociales.

También desde la formación morada, la diputada autonómica y exsenadora Pilar Lima ha lamentado que "se marcha un maestro". "Nos deja sus lecciones y análisis. Y esa lucha incansable y contagiosa, siempre al lado de la gente, de los nuestros", ha indicado.

Lima ha resaltado a Ánguita como "lúcido y sabio" y ha señalado que "vivimos en un momento en que el fascismo está entrando a quitarnos derechos y libertades", por lo que "Anguita como luchador incansable nos hará mucha falta".

Igualmente, desde Compromís, el diputado nacional Joan Baldoví ha manifestado: "De Julio Anguita siempre admiré la firmeza con las que defendía sus convicciones y su compromiso insobornable". "Adiós a un luchador", ha agregado.

A su vez, la vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de la coalición valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado que Anguita fue "un hombre honesto, luchador y un referente". "Nos empoderó, por sus convicciones e ideales, y aunque no siempre en las mismas siglas, sí en la misma causa: construir un mundo más justo".

Por su parte, el síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha deseado que "descanse en paz".