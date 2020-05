Chivite afirma que la cifra de fallecidos es "durísima" pero que "hay datos que hacen ver la luz"

Preguntada en rueda de prensa sobre cómo está llevando en lo personal esta situación, Chivite ha manifestado que "esto es un sube y baja, emocionalmente todos los fallecidos que hemos tenido es un dato durísimo, complicado de asumir".

Según ha continuado, "esa es la parte más oscura, pero vamos teniendo datos que nos hacen ver esa luz al final de túnel". "Estamos con 20 personas en la UCI, se reduce el número de fallecidos, hay más altas que nuevos positivos... , vamos viendo la luz", ha dicho, para señalar que cuando Fernando Simón "dijo que Navarra pasaba a la fase 1 nos dio un poco de esperanza".

Ha señalado que en el plan de reactivación social y económica "hay mucho corazón". "Lo que nos ha permitido superar la situación es la gente, el comportamiento ciudadano, que ha decidido cumplir las normas y quedarse en su casa", ha expuesto, para añadir que "no tenemos que olvidarnos de la gente que nos ayuda". "Por tanto, la base del plan es no dejar a nadie atrás", ha dicho.

Chivite ha manifestado que "emocionalmente esto está siendo durísimo por el dato de fallecidos sobre la mesa, pero no nos podemos quedar ahí, vamos a intentar reactivar la sociedad, ayudar a los que peor lo están pasando, vamos a salir de ésta y vamos a hacerlo juntos".

POR ZONAS

En cuanto al proceso de desescalada en Navarra, Chivite ha indicado que "los datos epidemiológicos de la última semana son alentadores, se ha estabilizado el número de nuevos contagios, siguen las altas y los datos nos acompañan", pero ha indicado que "es pronto para que adelante si habrá unos pueblos" que entren en las fases antes o después. "Desde Salud siempre se ha tenido en cuenta que el proceso de desescalada se quería hacer por zonas básicas de salud, no lo hicimos para la zona 1 porque entendíamos que podían pasar todas sin problemas", ha afirmado.

En cualquier caso, ha señalado que el criterio del Gobierno en la desescalada se basa en tres principios: "Prudencia, participación y cogobernanza. El Gobierno foral ha creado distintos ámbitos de participación, con reunión de los directores generales, hoy está la reunión del grupo de desescalada y de esa información se toma la decisión para trasladar al Ministerio", ha dicho.

EDUCACIÓN Y CONCILIACIÓN

Además, ha indicado la presidenta que en este contexto de crisis sanitaria, hay que separar educación y conciliación. "Educación es educación y me gusta separar educación de la conciliación. Tenemos ahora un problema con la conciliación y los profesores son educadores, no cuidadores de niños", ha dicho.

Ha expuesto así que tendrán que "poner sobre la mesa medidas de conciliación" y ha adelantado que "se va a crear grupo de trabajo" de la mano con el Instituto de Igualdad para trabajar en este tipo de medidas y con la colaboración de Derechos Sociales, ayuntamientos, etc.. "Los abuelos, que suelen ser cuidadores, son personas especialmente vulnerables y tendremos que habilitar las medidas de conciliación que espero que vengan en el plan de reactivación, que son muy importantes", ha expuesto.

Chivite ha indicado, asimismo, que la decisión de Educación de abrir aulas para algunas edades de manera voluntaria es una decisión "consensuada, consultada, compartida y prudente ante la situación en la que estamos".

FRONTERAS

En otro orden de cosas, ha indicado que Navarra tiene, en este proceso de desescalada, el problema del comercio en la frontera, que "lo hemos trasladado al Ministerio de Exteriores y al de Industria y nos tienen que poner solución sobre la mesa y no parece que sea fácil". "No tiene sentido que abramos esos comercios y no podamos abrir esos comercios porque vienen de la zona de Francia", ha dicho.

En cuanto a la cuarentena para personas que lleguen del extranjero, la presidenta ha comentado que "hemos trasladado a la Delegación del Gobierno que no la compartimos". "La gente que viene no viene solo de vacaciones, aquí tenemos empresas que vienen a hacer inversiones en Navarra y no los podemos dejar 14 días en cuarentena", ha dicho, para indicar que han pedido que "se repiense".

Finalmente, ha considerado una "buena noticia" que la ministra confirmara este jueves que Navarra "va a participar de los 16.000 millones" para las CCAA; "nos congratula". "Se irán intercambiando datos para trabajar ese acuerdo", ha dicho.