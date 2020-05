Sanidad advierte de que los test en centros privados "pueden dar falsa sensación de seguridad"

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha advertido contra este tipo de pruebas, que se suelen realizar sin seguir los requisitos marcados por el Ministerio de Sanidad, ya que se analiza en su mayoría a personas sin síntomas que pagan para comprobar si han pasado ya la enfermedad. El protocolo de Sanidad establece que en estas pruebas se debe priorizar a sintomáticos, contactos estrechos de positivos o personas en entornos vulnerables, como residencias y hospitales.

"Las pruebas de anticuerpos sabemos que se tienen que valorar con mucha prudencia. Los resultados no son en una gran parte concluyentes. Los negativos no son concluyentes a no ser que exista una sensibilidad del cien por cien, y sabemos que no la tienen", ha recordado el experto de Sanidad.

Para Simón, este tipo de pruebas privadas "deberían estar asociadas a un mecanismo clínico", tal y como establece la Orden del Ministerio de Sanidad que pone en manos de las comunidades autónomas el control de este tipo de test, de forma que cada centro privado debe notificar a la Administración autonómica de los resultados de las pruebas.

"Un positivo implicaría la necesidad de hacer una PCR, que ya no es tan sencilla y una toma a cargo de estos pacientes. Si los servicios donde van a hacerse las pruebas permiten que todo esto se haga bien y están coordinados con las comunidades autónomas, no tengo nada que decir", ha concluido, recordando nuevamente en que la Orden de Sanidad es clara al respecto de cómo deben proceder los centros privados que realizan estas pruebas.