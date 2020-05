El catálogo infantil de Disney+, la mejor razón para disfrutar del 'streaming' en familia y de sus siete días gratis

Demostrar quienes son los reyes de la casa en el juego Padres contra hijos, competir para averiguar quién es el más flexible y hasta disfrutar de una carrera de relevos por el pasillo de casa. Gracias a estas y a otras muchas propuestas, hemos descubierto que los planes en familia son muy divertidos y contribuyen a crear recuerdos que nunca se olvidarán. Otra alternativa que nunca falla y a la que ningún miembro de la familia puede resistirse es una sesión de cine y es que solo con mencionar esta propuesta, los más pequeños de la casa ya han salido corriendo a la cocina a para incitaros a preparar una ración doble de palomitas.

Con el olor a este snack inundando toda la casa y con todos dispuestos a disfrutar de un rato extra de sofá, lo más complicado es ponerse de acuerdo en la película que vais a ver. “Mamá, yo quiero una de princesas”; “¡pero si esa la hemos visto mil veces!”, “papá, esa me aburre”; “¡hoy me toca elegir a mí!”... ¿A quién no le resultan familiares estas frases? Por suerte, tenemos una solución con la que todos estaréis de acuerdo en encadenar un título tras otro y que la sesión de cine se convierte en una maratón: una suscripción a Disney+ , el servicio de streaming de la factoría de los sueños.

Por 6,99 euros al mes (69,99 euros al año) podéis disfrutar de más de 600 títulos (que irán aumentado con nuevos estrenos), desde aquellos con los que los mayores volverán a su infancia hasta los más recientes que todos los niños conocen. Además, la plataforma ofrece siete días de prueba gratis para que os enamoréis de su catálogo y las sesiones de cine familiar se conviertan en vuestro plan favorito. Tentador, ¿verdad? Pues espera a descubrir lo que os tiene preparado.

Los clásicos de Disney y los nuevos titulos de Pixar protagonizan su catálogo. Disney+

Además, la nueva plataforma incluye un detalle que, sobre todo, va a encantar a los más pequeños. Cada uno de los siete perfiles que forman parte de cada cuenta de Disney+ pueden personalizarse... ¡con nuestros personajes favoritos (villanos incluidos) de su catálogo! ¿Cuál es el tuyo?

Papás, mamás, ¿qué vemos hoy en Disney+?

1 Los clásicos... ¡más clásicos! Aunque a los más pequeños aún no les suenen, para nosotros son las verdaderas películas de Disney, con las que crecimos. ‘Los rescatadores’ (incluida su aventura en Cangurolandia), ‘Basil, ratón superdetective’, ‘Robin Hood’ o ‘Merlín el encantador’ son algunos de los títulos que vieron la luz entre las décadas de los 60 y los 80. Grandes películas que algunos han olvidado con los años, pero que ahora se pueden recordar gracias al catálogo de ‘streaming’ de la factoría de los sueños.

2 Las princesas nunca fallan Desde aquellas que solo soñaban con su príncipe azul hasta otras más actuales que no necesitan ser rescatadas para salir victoriosas de su aventura, en esta plataforma podremos conocer las historias de numerosas heroínas que, a su manera, consiguen un final feliz y lleno de aprendizaje.

3 Pixar al completo No podía faltar en esta apuesta por el cine familiar las películas y los cortos de la factoría que más estrenos de cine han protagonizado durante los últimos años: todos los de Pixar. Todas las entregas de ‘Toy Story’, de ‘Los Increíbles’ o sus últimas apuestas, como ‘Coco’ o ‘Del revés’ pueden encontrarse en esta sección que va a encantar a pequeños y mayores.

4 De carne y hueso Los ‘live-action’ han sido, sin duda alguna, los auténticos protagonistas de la factoría del último año. Así, además de poder disfrutar desde casa de ’El rey león’, ‘Aladdin’ y ‘La dama y el vagabundo’ (exclusiva para suscriptores de Disney+), también podréis recordar títulos anteriores que adaptaron los clásicos animados al mundo real, como ‘Cenicienta’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’ o ‘La bella y la bestia’.

