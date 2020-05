Entrevista a Inés Arrimadas: "El Gobierno no puede dar nuestro apoyo por sentado sin condiciones"

Esta la última entrevista que concede antes del nacimiento inminente de su hijo. ¿Cómo espera encontrar España a su vuelta?

Van a ser unas semanas, pero espero que se pueda avanzar en soluciones más sensatas que hasta ahora y que tengamos un escenario político más cercano a las necesidades de la gente.

El apoyo de Cs a prorrogar el estado de alarma ha removido el tablero político. ¿Era también cuestión de supervivencia, de visibilizarse?

Estamos en una burbuja política en la que incluso una votación de sentido común, a cambio de condiciones, se interpreta como muchas otras cosas. Yo siempre pienso en el interés general de los españoles, y quiero seguir durmiendo con la conciencia tranquila. Votar en contra no era bueno para España. Debería ser lo normal, no algo extraordinario.

El Gobierno ya ha desvinculado los ERTE, ¿qué hay de las otras condiciones?

Que el presidente informara semanalmente ya se ha cumplido, porque la última vez estuvo 18 días sin llamar a la oposición. Y la segunda era plantear un plan B. Hemos pasado de que Sánchez dijera el sábado que era imposible a que Carmen Calvo reconociera en el Senado que están trabajando en ello. El Gobierno ha entendido que solo tiene 155 escaños y que ya no puede dar nunca más por hecho nuestro apoyo gratis a sus medidas, sin negociar, ceder y corregir.

¿Van a apoyar la nueva prórroga? ¿Le molestó que Pedro Sánchez no le informara de que iba a ser para un mes?

No tendría ningún sentido que la pidiera para un mes. Ni me pongo en ese escenario. Lo que sí que le dije a Sánchez es que el Gobierno no puede dar nuestro apoyo por sentado en nada. Pero que si podemos hablar para que, negociando y cediendo el Gobierno, seamos útiles a los españoles, aquí estaremos. Soy muy crítica con este Gobierno, pero creo también que no hay partido en la oposición más útil que el nuestro.

Para esa nueva prórroga, que no sería de un mes, ¿qué condiciones pondrían?

No quiero adelantar escenarios. Hay que ver si se cumplen las condiciones de la actual prórroga. Del estado de alarma hay que salir cuanto antes de la manera ordenada. El Gobierno tiene que explicar antes qué plan B tiene.

¿Cree que su electorado se va a sentir cómodo o más bien desorientado, viendo que negocian con Pedro Sánchez, que tiene como socios al PNV, Esquerra Republicana o Podemos?

No estamos apoyando ni al PNV, ni a ERC o a Podemos. Yo intenté que este Gobierno no fuera el que es, pero decir que si prorrogas un estado de alarma, estás apoyando al Gobierno, es mentir. Voy a ser muy crítica con el Gobierno, pero si puedo negociar alguna medida que ayude a miles de autónomos o a millones de familias, o que nos ayuda a corregir algún error garrafal, lo voy a intentar. Para ser útil, con realismo, porque estamos en una pandemia sin precedentes y no hay una mayoría alternativa.

¿A qué errores se refiere?

Llegaron tarde, no quisieron ver el problema, y luego han tapado errores, han utilizado este período para disminuir los requisitos de transparencia, han improvisado, no han consensuado con nadie las medidas económicas, y solo cuando han visto que su mayoría está en peligro, hay ciertas cesiones y correcciones de errores, porque les estamos llevando a ello.

¿La nueva Ejecutiva supone el cierre de la era Rivera? ¿Habrá más abandonos tras los de Girauta o Carina Mejías?

Eran personas que ya no estaban en la dirección del partido ni eran cargos públicos. El partido está renovado, fuerte, hemos salido de un Congreso muy unidos. Queda un poco mal que lo diga yo, pero el apoyo que hemos recibido de la militancia mi equipo y yo, es mucho mayor que el de cualquier otro líder de partidos nacionales. Me voy a centrar en los españoles, y en el drama sanitario y económico que tenemos encima, desde un partido de centro liberal como el nuestro, más que en politiqueo.

¿Qué opina de las manifestaciones públicas de Albert Rivera?

Albert cumplió su palabra de dimitir, ha salido de la política, ha vuelto al sector privado, cosa que otros líderes políticos no pueden decir, porque ni dimitieron, con malos resultados, ni tienen una trayectoria fuera de la política. nueva etapa tiene otro liderazgo y Albert es un ciudadano normal que puede opinar de lo que considere.

La ministra de Trabajo dejó sobre la mesa la posibilidad de negociar unos presupuestos de emergencia con ustedes. ¿Hay contactos?

No hay negociación abierta para los presupuestos. Todavía queda mucho por hablar y muchas medidas que el Gobierno no ha consensuado. Las discrepancias económicas entre Podemos y nosotros son muy evidentes, pero sí que intentaremos, en esta primera fase, que la ideología de Podemos en el plan económico del Gobierno triunfe lo menos posible.

¿Qué le parece lesivo especialmente?

El discurso criminalizador de las empresas, de las PYMES y, esas medidas que no favorecen la creación de empleo, y que no nos podemos permitir. Ante Europa, es mucho más interesante tener un plan consensuado, sensato y acordado con la oposición, con el PP y con los agentes sociales.

Ha dicho rotundamente que los Gobiernos de coalición PP-Cs no peligran, pero en Madrid, la tensión entre los socios es patente. ¿Usted apoyaría, concretamente en Madrid, una moción de censura para que Cs tuviera la presidencia?

No estamos en ese escenario, en absoluto. Los Gobiernos están fuertes. Hoy tengo una reunión con Casado, porque se la he pedido antes de cogerme el permiso. Vamos a reafirmar la salud de nuestros Gobiernos, y el éxito que ha sido la fórmula de gobierno autonómico entre el PP y Cs, así que quienes quieran ver caer nuestros gobiernos autonómicos creo que se van a quedar con las ganas.

¿Le preocupa la tensión que pueda haber en la Comunidad de Madrid?

La Comunidad de Madrid ha tenido que hacer frente a una situación muy difícil, como es esta pandemia, está sometida a una presión muy grande, pero ha respondido. De hecho, la Comunidad de Madrid se adelantó a las medidas sanitarias antes que el Gobierno de España. La colaboración entre partidos es sólida. Y creo que el Gobierno de Madrid está más fuerte, creo, que el Gobierno de España.

En comunidades como Aragón, donde no gobiernan, ¿va a haber una aproximación al PSOE, puesto que Lambán está en un cuatripartito complejo y Cs quiere consolidarse como partido útil?

Estamos centrados en esta pandemia y en las consecuencias económicas nefastas que van a llegar y, por tanto, mis compañeros de Aragón, lo que están haciendo es ser un partido de Estado, responsable, exigente con el Gobierno y ayudando a mejorar las medidas sanitarias y económicas.

¿Qué aportan a los gobiernos de Andalucía y de Castilla y León?

Somos garantía de regeneración y de buena gestión, de políticas sensatas, liberales, para familias, para autónomos y para trabajadores. Antes la gente dudaba de qué haría Ciudadanos cuando gobernara, ahora ya sabe lo que hacemos cuando gobernamos y creo que la experiencia es muy buena.

¿Usted puede hacer de puente entre Sánchez y Casado?

Yo he pedido al Gobierno que llame mucho más a Casado que al PNV y a ERC. Sería bueno para España que la salida de la crisis esté negociada con la oposición. Si de esta pandemia no sacamos como conclusión que hemos de buscar lo que nos une y que el Gobierno debería apoyarse en partidos de Estado, no habremos aprendido nada.

Va a cogerse unas semanas de baja por maternidad. ¿Qué mensaje quiere enviar?

Que cuando hay una mujer al frente de un proyecto no pasa absolutamente nada por que sean madres y se cojan su permiso de maternidad. Que la sociedad se acostumbre a que haya mujeres en puestos de responsabilidad y también puedan ser madres.

¿Le preocupa que se reanude la mesa de diálogo con la Generalitat?

El nacionalismo sigue ahí, y sigue amargando la vida de mucha gente, sigue rompiendo muchas familias y sigue quitando muchas oportunidades, es decir, hasta que los partidos constitucionalistas no entiendan que tenemos que unirnos ante el nacionalismo, vamos a seguir teniendo muchos problemas en España, va a haber mucha desigualdad territorial, y va a haber muchos lugares donde la libertad se pone en peligro ante el yugo nacionalista.

¿Cómo ve la situación política en esa comunidad, independientemente de la pandemia, cómo cree que está el momento independentista?

Espero que todo esto y cómo están reaccionando los partidos nacionalistas incluso en una pandemia les sirva a algunos, particularmente al PSOE, para darse cuenta de con quién no se debe gobernar España o en quién no se debe confiar, porque hemos visto incluso que se decía que en una Cataluña independiente habría menos muertos, o gente que ha echado al Ejército para que no ayudara a construir hospitales de campaña. Es decir, el constitucionalismo debería unirse frente al nacionalismo porque podremos tener un país mucho más justo, más fuerte y unido.

En el horizonte están las elecciones en el País Vasco. ¿Cómo las afrontan?

Pues con una coalición electoral que yo creo que es necesaria. La verdad es que a mí me cuesta un poco de trabajo, en medio de una pandemia, hablar de elecciones, pero como no lo decidimos nosotros, digamos, y parece ser que van a ser, pues nosotros, evidentemente, cumpliremos. Vamos a ir unidos en una coalición transversal constitucionalista, porque realmente hay alternativa al nacionalismo también en estos territorios, y de manera también, obviamente, excepcional, porque creo que en circunstancias excepcionales. Eso implica que dos partidos diferentes, que discrepan en cosas, se puedan poner de acuerdo para sumar frente a la amenaza nacionalista.