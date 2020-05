Mary-Kate Olsen solicita un divorcio "de emergencia" de Olivier Sarkozy tras cinco años de matrimonio

Cuando se casaron, a finales de 2015, la mayor parte del mundo solo hablaba de la diferencia de edad entre ambos, de 17 años. Pero ahora parece que ha pasado algo más desapercibido que Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy se vayan a divorciar tras cinco años juntos.

Y eso que la separación parece haber sido de mutuo acuerdo ni mucho menos en términos amistosos, tal y como apuntan varios medios ingleses como Page Six, quienes han desvelado la noticia. Más bien todo lo contrario, a juzgar por las formas.

Parece ser que la exactriz, que justo dentro de un mes cumplirá 34 años (el banquero esperará menos: el 26 de este mes soplará 51 velas), ya solicitó el divorcio el pasado mes de abril, pero debido a la crisis mundial de la pandemia se lo denegaron.

Esto se debe a que ningún tribunal (ellos viven en un alquiler de Nueva York) está aceptando peticiones de divorcio en mitad del confinamiento, dando prioridad a otros casos. Pero en el caso de la diseñadora de moda y productora tuvo consecuencias nefastas.

El hermano por parte de padre del expresidente francés Nicolas Sarkozy intentó entonces echar a su todavía esposa de la casa mediante trámites legales, ante lo cual Olsen ha mandado una solicitud pidiendo que se le permita quedarse en ella hasta el 30 de este mes debido al Covid-19.

En el escrito presentado el 17 de abril ante la Corte Suprema de la Gran Manzana, por el que se deduce que la tensión actual se puede palpar entre la pareja, la hermana gemela de Ashley Olsen informaba sobre la rescisión del contrato de arrendamiento por parte de su marido, sin previo aviso y sin su consentimiento.

"Esta solicitud es de emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en mitad de la pandemia [por el coronavirus]. Estoy horrorizada", afirma la empresaria de moda y protagonista de Padres forzosos.

"No solo voy a perder mi casa, sino que también me estoy arriesgando a perder mis propiedades. Me preocupa mucho que mi esposo elimine y/o oculte mis pertenencias", clama Mary-Kate Olsen, quien acepta en la denuncia que su matrimonio ha terminado y que la relación "está rota para siempre".