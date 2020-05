Coronavirus.- Compromís estudia no donar el seu suport a la pròrroga de l'estat d'alarma i exigeix una disculpa al PSOE

Així ho ha avançat, a l'espera que la coalició es reunisca aquesta vesprada, després que la també ministra d'Hisenda haja defès que els 16.000 milions del fons per a les comunitats pel coronavirus es repartiran segons la despesa sanitària registrada en cada cas, amb criteris tècnics, objectius i no polítics.

Baldoví ha apuntat en declaracions a Europa Press que no donar el seu suport a la pròrroga és "una de les alternatives" que es plantegen en Compromís, que va donar el seu suport a la moció de censura, la formació de govern i l'estat d'alarma.

Ha criticat Montero per dir que s'inventa un problema i ser "absolutament injusta" amb la Comunitat Valenciana, que "fa un esforç major que Madrid i Catalunya en inversió sanitària". "Absolutament impresentable", ha recalcat.

Per tot açò, Baldoví espera "primer que el PSOE siga capaç de disculpar-se i després de negociar" el suport de Compromís. "No és un 'què hi ha del meu', sinó igualar-nos a la mitjana per a combatre aquesta pandèmia sanitària, social i econòmica. Serem xiquets, però tenim la dignitat de les persones a les quals representem", ha reblat.

Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana i coportaveu de Compromís, ha defès en Twitter que està "claríssima" la postura i ha urgit al fet que el fons de 16.000 milions "es repartisca amb equitat". "El repartiment del finançament autonòmic està caducat fa sis anys, és injust i ens maltracta, ho va reconéixer Montoro i també Montero", ha asseverat en referència a l'exministre del PP.

En la mateixa línia, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha recordat a Montero que hi ha "cinc milions de valencians IN-FRA-FI-NAN-CIA-DOS" en detriment dels seus serveis públics: "I clar que tenim un problema, amb el centralisme que emana el Govern d'Espanya cada vegada que no veu més enllà del seu melic".

"Increïble, indignant", ha coincidit el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri. "Només volem que ens deixen de tractar com a ciutadans de segona", ha exclamat en la mateixa xarxa social.