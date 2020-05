Hugo Sierra le pide perdón a Adara en 'Supervivientes': "Asumo mi parte de culpa, intentaré que no se repita"

Este martes, en Supervivientes: en Tierra de nadie, el programa conducido por Carlos Sobera, se vivió uno de los momentos más emotivos del formato hasta la fecha. Ocurrió en el llamado Puente de las emociones, un pasaje con cuatro palabras con las que Hugo Sierra, Barranco e Ivana tuvieron que hacer una reflexión sobre su vida.

Pese a que el exjugador de baloncesto acababa de enterarse de que se salvaba de la nominación una vez más, se mostró desde el principio del desafío muy emocionado. La primera palabra del puente fue "culpa", algo que Sierra utilizó para reconocer sus errores con las madres de sus hijos: Adara, madre de Martín, y Leslie Graf, de Micaela, deportista becada en Miami.

"Si hay algo que me caracteriza es que soy sincero y no me escondo. Me siento bastante culpable por las dos veces que he fracasado aun teniendo hijos pequeños, porque si no funciona es evidente que las dos partes no han puesto todo y tienen la culpa", contó muy afectado.

Después, detalló su relación con su hija Micaela, hasta ahora desconocida. "No tengo mucha relación con Micaela, pero dejar a una niña con un año y medio por ser sincero duele mucho. Ella es una niña feliz y no tuve ninguna historia rara con su madre, acabamos bien".

Preocupación por su hijo con Adara

Tras la confesión, Lara Álvarez le preguntó si temía distanciarse de igual manera de Martín, el niño que tiene con Adara: "Tengo muchísimo miedo, y haré todo lo que pueda para que no suceda". La siguiente palabra fue "perdón", y Sierra la utilizó, de nuevo, para dirigirse a su hija Micaela.

"Le pido perdón a Micaela por si en algún momento le fallé, o por si le he hecho daño. Quiero decirle que la quiero muchísimo, me quedo con el abrazo que nos dimos la última vez que nos vimos: fui a Budapest a verla, participaba en un mundial de natación. Me escondí porque no quería desconcentrarla, me conformaba con verla de lejos", recordó.

Arrepentimiento fue el tercer concepto y, en este caso, Sierra pensó en el que fue uno de sus grandes amigos. "Con esta palabra se me viene a la mente que en la vida hay que ser más flexible. Soy muy cerrado y radical, por un problema muy estúpido me dejé de hablar con uno de mis mejores amigos, y hace unos años le dio un infarto terrible y no lo vi nunca más".

Finalmente, habló de su hermano cuando la palabra "distanciamiento" entró en el juego. Aunque en un principio no dio explicaciones, su madre, por videoconferencia y en conversación con los tertulianos de plató, adelantó que se trata de un problema relacionado con Adara.

"Me he distanciado mucho con mi hermano, es algo que no me tiene bien. Espero que no te enojes conmigo por decir esto, te quiero mucho", dijo Sierra. Desde España, Sobera quiso agradecerle a Hugo su sinceridad. "Soy muy crítico, pero en esta isla estoy aprendiendo, y quiero intentar perdonarme por mis errores", reconoció.