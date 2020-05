Hugo Sierra, muy duro con Ivana en 'Supervivientes 2020': "No pienso volver contigo"

La que hasta hace poco fuera la viva imagen del amor en Supervivientes 2020 , tuvo un enfrentamiento más durante la gala 12 del reality show, que terminó con Ivana Icardi rompiendo a llorar mientras confesaba sus sentimientos ante un impasible Hugo Sierra.

La trifulca llegó después de que el programa emitiera unas imágenes de la convivencia a lo largo de la semana. Durante esta, lejos de mantenerse al margen, la inmensa mayoría de los concursantes se posicionaba de parte de la exnovia de Gianmarco Onestini, Ivana Icardi.

El vídeo mostraba a la expareja discutiendo en diversas ocasiones, y a la argentina quejándose de las contínuas críticas de Sierra. "No te mereces que te hable como te habla", le decía después un preocupado Barranco a su compañera. Por su parte, Yiya defendía que el comportamiento de Icardi se debía a la falta de figura paterna, algo que busca encontrar en el exnovio de Adara Molinero.

Las imágenes sirvieron para calentar el ambiente y, al retomar la conexión en directo, Sierra fue muy claro con la que fuera su pareja durante dos meses: "No quiero en este momento saber nada más de eso, ¿me puedes respetar?". Por su parte, Icardi se defendió diciendo que no hablaba con él, sino con sus compañeros. "A él se la suda todo", añadió con amargura.

Entre lágrimas, Icardi aseguraba sentirse confundida. "Le dices te amo a alguien durante dos meses, y de la noche a la mañana le dejas. Siempre lo he respetado a pesar de que me haya dejado y he seguido siendo yo misma con él. A él no sé por qué todo lo que digo le parece mal. No creo que en dos personas cambie tanto el respeto que una persona tiene a otra por el hecho de dejarlo. No soy una idiota por más que me saques 20 años"

Sin embargo, lejos de recular, Sierra comentó que está harto de que Icardi trate de dejarle mal utilizando las cámaras para victimizarse. "Ella hace comentarios por lo bajini. Pasé a su lado y me dijo: 'Gracias por haber jugado conmigo'. Que no quiero volver con ella, si lo quiere entender que lo entienda", dijo el uruguayo.

"No voy de víctima, si me duele, lloro. Si él tiene esa capacidad de pasar de página me parece bien pero a mí me duele que me hable así porque estoy en una isla con él. Solo sé que lo amo y me he enamorado de él. Solo me queda aceptarlo y para adelante. No puedo hacer otra cosa. Para mí fue de verdad", aseguraba Ivana.

Finalmente, Elena, la madre de Adara y líder semanal, decidió romper una lanza en favor de Hugo Sierra: "Es verdad que durante la semana no llora tanto y podrían haber hablado antes, no únicamente en la gala", dijo tras preguntarle a Jorge Javier Vázquez si su hija seguía manteniendo una relación con Gianmarco Onestini, a lo que el presentador decidió no contestar, pues se trata de "información del exterior".