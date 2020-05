Hiba Abouk llega al millón de seguidores en Instagram y para celebrarlo lo da todo en un baile muy animado

Hiba Abouk se acaba de estrenar como una de las pocas españolas que ha llegado al millón de seguidores en Instagram, y para celebrarlo ha querido regalar un gran momento a sus fans más fieles.

Con un traje y un top deportivo, la actriz bailaba el tema que cantaba Will Smith para el taquillazo noventero Men in black. "Un bailecito para celebrar mi MILLÓN de seguidores!!!! Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, os mando un millón de besos!!!", escribía Hiba en la publicación.

También lo acompañó con algunos hashtag de agradecimiento: #mehepuestrountrajeytodo #graciasdecorazón #bailaydejavivir #meninblack

Mientras bailaba, Hiba Abouk dejaba ver su cuerpo tonificado tres meses después de haber dado a luz. La actriz tuvo su primer hijo junto al futbolista Achraf Hakimi el pasado 12 de febrero.

Abouk está actualmente en unos de los mejores momentos de su vida, y es que, aunque estemos en cuarentena, su bebé siempre le saca una gran sonrisa.

La actriz celebró su primer día de la madre con un tierno mensaje: "A mí también se me cae la baba cada mañana, cuando le miro y me sonríe y me doy cuenta de que me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Gracias Amín por elegirme como madre y gracias a @achrafhakimi por facilitar la tarea. Feliz día a todas las madres y por supuesto, en especial a la mía", escribía en Instagram.