Largas colas en farmacias de Madrid en el primer día de reparto de mascarillas: "No vengáis todos a la vez"

A primera hora de la mañana, antes incluso de que las farmacias pudieran encender sus características cruces verdes, los madrileños ya hacían cola para recoger la mascarilla FFP2, que desde este lunes están puestas a disposición la Comunidad de Madrid de forma gratuita para todos los ciudadanos de la región. Una decena de usuarios sorprendían a Esther Cruz, técnico de la farmacia Muriel Romano, en su llegada al establecimiento. "Cuando yo llegué sobre las 9.20 horas –las farmacias abren diez minutos después– ya había cola".

Entonces se enciende el rótulo, los ordenadores empiezan a funcionar y una compañera de Esther sale a la calle para organizar la entrega de material. Un cartel en la puerta señala, a la derecha, la fila para la compra de medicamentos y, a la izquierda, la recogida de mascarillas. En la media hora siguiente (son las 11.00) solo un hombre se ha situado a la derecha. El resto, ordenados en fila india y respetando un tramo de distancia, esperan en el otro lado de la calle a que la sanitaria les dé orden para entrar a por su mascarilla. "He venido antes y como había mucha gente, me he ido a comprar el pan", señala una señora con la mascarilla en una mano, y en la otra, la bagguete.

La mayoría supera los 50 años de edad, aunque Víctor (28 años) es una excepción: "Trabajo en un supermercado y hoy es mi semana de vacaciones, así que he aprovechado la mañana para hacer todos los recados y de esa forma no tengo que salir más". Los madrileños tienen dos semanas por delante para recoger la mascarilla, algo que recomiendan los farmacéuticos para evitar las colas y el colapso del sistema. "Es importante que la gente sepa que tiene 15 días para recogerla, así que no tienen que venir todos hoy a la vez, nadie se va a quedar sin ella", advierte Esther.

Reparto de mascarillas FFP2 en una farmacia de Madrid. JORGE PARÍS

En la misma calle Alcalá, unos números más abajo, se forma una nueva cola que da la vuelta a la manzana. Es hora punta de recogida en este establecimiento. "Hemos establecido un horario para que vengan a por las mascarillas y así el resto del día poder atender a otros asuntos", señala una de las auxiliares sin despachar al cliente.

Un rótulo intermitente advierte de una farmacia abierta a pocos metros. Los cuatro sanitarios que salen y entran para atender en la calle no han establecido ningún horario. María (nombre ficticio) es la penúltima de la fila: "Mi gran duda es si se puede lavar y reutilizar, porque si es de un solo uso tampoco soluciona mucho".

Colas en las farmacias madrileñas para recoger gratis mascarillas FFP2. JORGE PARÍS

Los farmacéuticos responden a estas preguntas, a diferencia de hace unas semanas, cuando los policías eran los encargados de esta distribución gratuita . "Una mascarilla, porque sea FFP2, no quiere decir que sea eterna. Es desechable y tienes que tener las mismas condiciones higiénicas que con otra desechable", explica Esther. "Nosotros estamos recomendando que no se les eche productos a las mascarillas porque se pueden estropear los filtros, y que se utilicen alrededor de 4 o 6 horas", añade.

En esta ocasión el debate no está en quién lo repate –Policías o farmaceúticos– sino a quién y el qué. Varias asociaciones médicas aseguran que las mascarillas con filtro FFP2 no son adecuadas para su empleo por la población en general porque si se utilizan de forma continuada tienen riesgo de contaminación y podrían ser elementos de transmisión del virus. Tampoco comparten que se distribuya entre la población cuando "podría haber escasez en centros sanitarios".

Por su parte, la presidenta de la Conunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su decisión, dado que "se trata de mascarillas de gran utilidad" y cuyo reparto "no afecta a las necesidades de protección de los profesionales", ya que hay "stock de seguridad suficiente, de más de 2,5 millones".

Elvira, la madrileña que recoge las mascarillas para donarlas a sanitarios. Jorge Paris

El debate llega a las colas de las farmacias. Elvira, de 62 años, llega para recoger su mascarilla y la de su marido. Pero no se irá con ella puesta: "Voy a donarlas a los sanitarios, porque no tienen", asegura esta mujer. "Mi hija es enfermera y me dice que no tiene mascarillas de este tipo, solo quirúrgicas". Mientras tanto, desbloquea el móvil y muestra un mensaje viral que dice: apadrina a un profesional de la sanidad.