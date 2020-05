El documental de 'OT 2017' no se emitirá porque Amaia piensa que podría afectar a su carrera

El pasado 1 de mayo, vio la luz en Amazon Prime Video el documental Una vuelta al sol de Amaia Romero, un resumen de lo que ha sido la grabación de su primer disco, Pero no pasa nada. Sin embargo, los fans también esperan la llegada de otro que lleva años siendo anunciado, el documental sobre OT 2017. Pero parece que finalmente no será lanzado.

Así lo ha confirmado Tinet Rubira, director de la productora de OT, Gestmusic, que acudió al programa Popap de Catalunya Ràdio para hablar del regreso de OT 2020. "Nosotros hicimos un documental de Amaia, el 'docutriunfo' que dicen los fans. Realizamos un seguimiento desde que ganó OT hasta Eurovisión. Pero nunca ha salido", comentó.

"En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera", contó el periodista.

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", explicó el directivo. "Se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después". Aun así, Tinet Rubira contó que tenían "un cliente en una de las plataformas para comprarlo", por lo que parece que el 'docutriunfo' ha estado a punto de ver la luz.

De hecho, la cantante ya opinó así el pasado mes de diciembre en una entrevista con eCartelera: "No me gustaría que saliese [...] no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora".

"No es algo que no quiera que salga porque no quiera que se vea, es porque es algo que ya se vio y vivimos en esa época. [...] Creo que ahora mismo ese documental está fuera de contexto. No tiene ningún sentido que salga ese documental, es un poco sentido común", dijo Amaia. "Si de repente saliese, sería una mierda".

A pesar de ello, cuando se grabó el documental de OT 2017, que estaba protagonizado por ella, aseguró que había llorado muchísimo viéndolo y que era increíble.