Coronavirus.- Mercadona dona 17.800 quilos d'aliments a entitats socials de València i de Castelló

20M EP

Mercadona ha realitzat aquesta setmana una nova donació, davant la situació excepcional que viu el país per la Covid-19, d'uns 17.800 quilos d'aliments, com begudes isotòniques, postres i productes de xarcuteria, a diverses entitats socials de la província de València i de Castelló, i procedeix a implementar noves mesures que garanteixen tant la seguretat de les persones, com el subministrament d'aquestes organitzacions.