Coronavirus.- Consum dona aliments per valor de 2,7 milions per a pal·liar els efectes de la crisi

La major part d'aquesta donació correspon al Programa Profit de Consum dels mesos de març i abril, que ha arribat als 850.000 quilos d'aliments per valor de 2,5 milions d'euros, informa la cooperativa valenciana en un comunicat.

A més, ha activat un pla social juntament amb els bancs d'aliments de les províncies en les quals opera per als pròxims mesos. Aquest pla compta amb una dotació de 150.000 euros per a l'emissió de vals gratuïts que Consum entregarà als bancs d'aliments perquè puguen ser canviats per aliments i productes bàsics d'higiene en els supermercats Consum i les franquícies Charter.

A més, la cooperativa ha continuat amb el seu Programa d'Acció Social per al repartiment d'aliments i vals de compra gratuïts per un muntant superior als 84.000 euros entre més de 150 entitats socials com Creu Roja, Cáritas, bancs d'aliments i diferents administracions locals i autonòmiques, entre d'altres.

MÉS DE MIL VOLUNTARIS

Consum, a través del seu programa Profit, va donar més de 6.900 tones d'aliments provinents dels supermercats, plataformes i escoles de frescs durant el 2019, per valor de 17,9 milions d'euros. Gràcies a la tasca de més de mil voluntaris, el programa Profit va ajudar a més de 50.000 famílies vulnerables.