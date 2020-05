Hasta 25% de descuento en ToysRus para que los niños den sus primeros pasos... ¡sobre ruedas!

Los más pequeños de la casa son una fuente inagotable de energía. Por eso, y para evitar que al llegar la noche estén más activos de lo necesario y no logren descansar, es fundamental llenar sus días de actividades que estimulen sus infinitas ganas de aprender y, además, los agote lo suficiente para que la hora de irse a la cama no se convierta en una batalla. Aunque con las actividades indoor ya les basta para caer rendidos, ya sea después de participar en una yincana casera o de hacer su primera receta, no hay nada como salir a la calle para que la hora de dormir llegue antes de lo previsto.

Además de dar un pequeño paseo, en este momento los más pequeños se sirven de bicicletas, triciclos y patinetes, entre otros juguetes, para soltar toda la adrenalina que no han podido liberar en casa. Así, salir a la calle se convierte en toda una aventura y los niños solo tienen que preocuparse de cuál es el juguete que les va a acompañar (y a divertir) durante el paseo de hoy. Y si queréis que sea aún más emocionante, podéis aprovechar el último día de rebajas en ToysRus para regalarle a vuestros pequeños un nuevo entretenimiento, puesto que la marca los ha rebajado hasta un 25%.

Eso sí, es recomendable que los más pequeños se protejan cada vez que salen a la calle. Para ellos, ToysRus ha creado unas divertidas mascarillas infantiles para garantizar su seguridad. Ahora sí, ¿listos para salir a la calle y correr mil y una aventuras sobre ruedas?

Esta mascarilla garantiza la seguridad de los más pequeños. ToysRus

Cinco juguetes para disfrutar de la calle

- Un triciclo evolutivo para los más pequeños. Recomendado a partir de 7 meses, este triciclo es perfecto para aquellos que están dando sus primeros pasos. Los padres controlan su conducción y los pequeños disfrutarán (protegidos del sol) de la sensación de ir sobre ruedas en un juguete que, además, tiene botones musicales. El triciclo se desmonta en función de la evolución del niño para que pueda usarlo hasta los tres años.

Es adecuado para niños a partir de 7 meses. ToysRus

- Un correpasillos para los que apuntan maneras. ¡Atención, padres rockeros! Esta moto correpasillos de AC/DC os va a enamorar, puesto que no le falta ningún detalle, y con ella, vuestro pequeño desarrollará su equilibrio. Está recomendado para niños a partir de 18 meses.

Para hijos de papás rockeros. ToysRus

- Una bicicleta, para estrenarse sobre dos ruedas. Este tipo de bicicletas sin pedales están muy de moda porque ayudan a los más pequeños a practicar el equilibrio para que luego sea más fácil hacer el paso a una con pedales. Este modelo puede convertirse en su primera bicicleta con la que fomentar ese deporte entre los niños.

Con esta bicicleta, los niños mejoran su equilibrio. ToysRus

- Unos patines de Soy Luna. Si después de ver todos los capítulos de la conocida serie de Disney, tus hijos sueñan con ser patinadores de cuatro ruedas, los oficiales de Soy Luna (igualitos a los que llevaba Ámbar) están hechos para ellos. Recomendados para niños mayores de tres años (y siempre bajo supervisión paterna), estos patines de cuatro ruedas con mucho rosa y purpurina les van a encantar

Patines para fans de la serie. ToysRus

- Un monopatín para principiantes. Recomendado para niños a partir de cinco años, este pequeño monopatín de unos 20 centímetros de largo es perfecto para que los pequeños enamorados del skate cojan el gusto a la tabla y empiecen a trabajar el equilibrio. Así, el salto a monopatines más grandes... ¡estará chupado!

Perfecto para los primeros pasos en el mundo del 'skate'. ToysRus

