Kiko Hernández confiesa en 'Sálvame' que ha estado con hombres casados: "Si esto saliera..."

Después de su marcha del plató de Sálvame, Kiko Hernández ha estado presente en el programa por videollamada desde su casa, donde está pasando la cuarentena. Pero nadie esperaba que, durante una de estas conexiones, diera unos datos sentimentales (o sexuales) que nunca había contado.

Por difícil que parezca, Hernández es uno de los rostros televisivos del que menos se sabe sobre su vida privada, además de que tiene dos hijas, Abril y Jimena. Nunca es tema de conversación y se limita a hacer su labor de tertuliano en el programa. Pero el pasado miércoles, el que fuera concursante de GH 3 hizo una pequeña confesión que nadie esperaba.

"Kiko, ¿tú has estado con algún casado?", le preguntó Jorge Javier Vázquez, a lo que él contestó con otra cuestión: "¿Antes del confinamiento o...?". Después de que Vázquez aclarara que se refería a antes, él respondió con sinceridad: "Sí, con varios".

"¡Y no pasa nada!", intervino entonces Ylenia, que estaba presente en plató. "La suerte que tengo es que son anónimos", matizó Kiko Hernández, en clara referencia al caso de su amiga Marta López con Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

Marta López y Kiko Hernández en 'Sálvame'. MEDIASET

Entonces, aunque dijo que ninguno de esos hombres era conocido, le envió un WhatsApp a Jorge Javier Vázquez para decirle uno de los nombres que parece que él también conocía. "Para que veas la vida, y también una sola una vez", comentó el tertuliano.

Tras un rato en el que no entendía a quién se refería, el presentador finalmente comprendió el mensaje: "¡Es que esto ya es la cuadratura del círculo!". "No me digas que es lo que yo sé. Ahora me voy a reír", apuntó Marta López entre risas.

"Esto ya no es ni fantasía, esto es ambrosía. Esto si saliera ya... A lo mejor necesitaremos un tiempo para que la historia repose y pueda ser contada, pero...", comentó Jorge Javier Vázquez para finalizar, sin decir el nombre y dejando en el aire la repercusión de este tema.