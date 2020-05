Ada Colau, en 'El intermedio': "Echo de menos hasta a los grupos de la oposición en los plenos del ayuntamiento"

El intermedio conectó este jueves por videollamada con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que atendió al programa desde una sala del ayuntamiento y comentó cómo estaba llevando el confinamiento por el coronavirus e hizo un repaso a las últimas noticias sobre la crisis sanitaria que estamos sufriendo.

Thais Villas fue la encargada de entrevistarla y lo primero que quiso saber la colaboradora del espacio de La Sexta fue: "¿Cómo llevas el confinamiento? Sinceramente, ¿echas de menos los plenos del ayuntamiento o con los enfrentamientos con tus hijos en casa ya tienes más que suficiente?".

Colau contestó que "es una pregunta muy difícil. El confinamiento, como todo el mundo, al principio con sorpresa y estupor. Era una situación traumática e hicimos lo que pudimos para adaptarnos".

"Conforme van pasando las semanas, cada día echas de menos el contacto con la gente, tanto con la del ayuntamiento como con los grupos de la oposición. Acabas echando de menos a casi todo el mundo", afirmó la alcaldesa.

Villas señaló que "veo que prefieres el rock & roll del trabajo del ayuntamiento que al rock & roll de cada día en tu casa". Colau sonrió antes reconocer que "amo y adoro a mis niños, es lo mejor de mi vida y me han hecho mejor persona".

"Pero es verdad que cuando los tienes intensamente y encerrados en casa, no es el hábitat ideal. Los míos son pequeños, tiene 3 y 9 años y es bueno haber pasado tiempo juntos porque lo necesitábamos", afirmó.

Y añadió: "Pero el hecho de estar obligados a estar en casa, sin poder salir a correr al aire libre, lo empezamos a notar y tuvimos momentos bastante críticos. Algún grito se me ha escapado".

Repaso a la actualidad política

La alcaldesa también quiso acordarse de "las personas que han perdido a un ser querido y no se han podido despedir, y de los han perdido el empleo y no saben cómo pagarán su casa el próximo mes". Pero los que no le han gustado son "los políticos que están usando los muertos para echárselos a la cabeza al oponente".

Además, "el que llama 'paguita' al Ingreso Mínimo Vital no sabe lo que es pasar hambre, ni no llegar a fin de mes, ni que te puedan desahuciar o que tus niños no tengan para comer. Es no tener ni idea de lo que estás hablando", comentó la alcaldesa.

"Tanto en Cataluña como en el resto de España, estamos viendo que siempre hay el que quiere hacer polémica hasta en una situación tan difícil como esta", añadió.

Colau destacó que "la ciudadanía ha dado muestras de que está hartísima y que lo que busca es colaboración y que solucionemos los problemas". Y concluyó afirmando que quiere salir "de esta crisis garantizando los servicios púbicos que habían sido recortados salvajemente durante años".