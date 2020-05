Gianmarco habla de sus sentimientos por Adara y opina sobre los rumores de su nueva relación: "Les deseo lo mejor"

Si hace unos días Adara decidió cerrar su canal en Mtmad por no estar pasando por su mejor momento, ahora su exnovio Gianmarco ha decidido dar el paso y empezar una nueva etapa en la plataforma de Mediaset.

El ganador de El tiempo del descuento decidió comenzar esta aventura hablando de su expareja. Tras el distanciamiento entre ambos por una supuesta infidelidad de la madrileña, el joven puso tierra de por medio y regresó a Italia.

"Me habéis preguntado si estoy enfadado con ella o si la odio, y la respuesta es absolutamente que no, a pesar de que me haya tomado el pelo y me haya hecho mucho daño", empezó contando.

La ruptura ha pasado factura a @GOnestini: "Me cuesta dormir, por la noche me vienen muchos recuerdos" #MaracanaMtmadhttps://t.co/vzo1i4OoNY — mtmad (@mtmad) May 7, 2020

La ruptura que no le está siendo nada fácil de superar. "¿Cómo estoy yo? Pues no me es fácil dormir, tengo muchos pensamientos y mucho estrés, porque por la noche me vienen muchos recuerdos. Me gusta mucho ver vídeos de GH, de cuando estábamos juntos, y además hay una canción, Me equivocaré, que me recuerda mucho a ella", explicó.

Además, el exconcursante aprovechó para hacer un balance sobre su relación y confesó a sus seguidores que Adara no era la misma cuando se apagaban las cámaras en televisión.

"Otra cosa que me molestó mucho fue que estaba muy pendiente de lo que hacía Hugo, de lo que hacía Ivana... y que cuando estábamos en televisión, delante de las cámaras, era muy cariñosa, pero luego, sin cámaras, era muy fría conmigo, iba mucho a su bola", comentó el joven.

Una de las cosas que más le han molestado es que Adara confesara que no se acuerda de él: "Que ella diga que no se acuerda de mí es como despreciar todo lo que hemos vivido y me ha dolido mucho. Yo me acuerdo de ella porque siempre va a estar en mi corazón", afirmaba.

El italiano también ha opinado sobre los rumores acerca de una posible relación entre Adara y Cristian ATM, una relación que el propio Cristian también quiso aclarar a través de su Instagram: "Les deseo lo mejor", opinó con rotundidad.

Gianmarco no tiene palabras malas para Adara y es que a juzgar por las imágenes no cabe duda que ni el tiempo ni la distancia ha borrado sus sentimientos hacia ella.