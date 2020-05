València no acogerá el Webit 2020 y destinará el canon por el evento a empresas tecnológicas afectadas por la Covid-19

La concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Ocupación, Pilar Bernabé, que ha dado a conocer esta decisión, ha explicado que el Ayuntamiento de València "debía abonar medio millón durante tres años, a pesar de la imposibilidad de desarrollar un evento presencial que habría congregado en la ciudad 15.000 personas y 1.500 startups".

"La celebración de este evento habría tenido un gran impacto económico en la ciudad y nos habría ayudado a posicionarnos como referente dentro del sector tecnológico", ha asegurado Bernabé, que ha apuntado que la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a suspender este tipo de festivales presenciales.

Ante esta circunstancia, la edil ha resaltado que el consistorio valenciano había planteado un evento digital pero "pagando no más de 100.000 euros". Esta ha sido una oferta que no ha aceptado la Fundación Webit, que ha insistido en mantener los cánones iniciales, como han afirmado las mismas fuentes.

"No podíamos aceptar estas condiciones", ha aseverado Pilar Bernabé, que ha declarado que el sector de las start up está de acuerdo con la decisión adoptada y ha remarcado que en la actual situación de crisis económica "no se puede firmar un contrato de 1,5 millones cada año".

Fuentes municipales han recordado que para la organización del Webit Festival, la fundación que lo gestiona había pactado un canon de 1,5 millones de euros para cada uno de los años 2020, 2021 y 2022, dinero que debían abonar a partes iguales el Ayuntamiento de València, la Generalitat valenciana y la Diputación de València. El consistorio debía abonar medio millón cada año.

"FUNDAMENTALES EN LA DESESCALADA"

Bernabé ha insistido en que "ante esta situación, se ha optado por cancelarlo e intentar destinar los recursos a las empresas tecnológicas, que serán fundamentales en la desescalada y la transformación de la economía". "Ese dinero podría destinarse a apoyar a las empresas valencianas tecnológicas", ha repetido la responsable municipal.

Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha lamentado la suspensión del Webit y ha pedido que el consistorio centre sus recursos económicos en ayudar al ecosistema innovador de la ciudad.

La concejala 'popular' Paula Llobet ha lamentado que la capital valenciana vaya a perder la celebración de este festival tecnológico por la crisis sanitaria del coronavirus pero ha matizado que "desde un principio, el Ayuntamiento se debería haber centrado en apoyar al ecosistema valenciano de Startups y pymes tecnológicas en lugar de apostar por eventos de organizadores de fuera de la ciudad".

Llobet, que ha valorado que una vez se supera la crisis sanitaria se atraigan eventos tecnológicos importantes a València como el Webit y el South Summint, ha reclamado que el consistorio "no se vuelque únicamente con estos eventos, que organizan y capitalizan empresas de fuera en detrimento de las iniciativas que han surgido desde la ciudad como Valencia Digital Summit, al que se apoya muy poco".

"El ecosistema valenciano innovador es de los más potentes de España, formado por cerca de 900 startups", ha comentado la representante del PP, que ha agregado que "generaba en la provincia de Valencia, según datos de la Asociación Valenciana de Startups, más de 8.000 empleos directos e indirectos y 140 millones de euros de negocio".

"APROVECHAR LAS SINERGIAS"

Paula Llobet ha asegurado que "el PP apuesta por la creación de espacio municipal de concentración de startups, a través de la colaboración pública privada, donde se pudieran aprovechar las sinergias, potenciar las colaboraciones y reforzar el atractivo económico de la ciudad".

Asimismo, ha pedido al gobierno local, conformado por Compromís y PSPV, que "revoque la subida de impuestos y tasas municipales" y que "desbloquee el atasco en la concesión de licencias de actividades para facilitar la llegada de inversiones a la ciudad y de las grandes empresas tecnológicas".