Coronavirus.- La Generalitat demana que tota la Comunitat Valenciana passe dilluns a la Fase 1 de la desescalada

Ja diumenge passat el president Ximo Puig va assegurar després de la conferència de presidents tindre "la convicció" que la Comunitat Valenciana anava a estar "en condicions" de passar de fase el dia 11. Va exposar que sis de cada deu diagnosticats ja s'han curat i solament tres de cada deu casos segueixen actius mentre el nombre de persones ingressades en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) està en "el seu nivell més baix" des del 22 de març.

A més, va argumentar que la incidència acumulada en les dos últimes setmanes és de 16 casos per cada 100.000 habitants, "menys de la tercera part de la mitjana espanyola", i que "només cinc de les 17 comunitats autònomes tenen una taxa més baixa que la de la Comunitat". Així mateix, va destacar que la taxa de mortalitat és també inferior a la mitjana espanyola.

Aquest dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, assegurava també que la regió està "preparada" i disposa dels "suficients" recursos humans i materials per a complir amb els requisits que exigeix el Ministeri de Sanitat.

En concret, el departament que dirigeix Salvador Illa exigeix que es realitzen proves PCR dins de les 24 hores següents al fet que els pacients presenten símptomes, així com disposar d'entre 1,5 i 2 llits en Unitat de Vigilància intensiva (UCI) i entre 37 i 40 llits de malalts aguts per cada per 10.000 habitants per a poder fer front a un hipotètic rebrot de coronavirus.