Coronavirus.- Los hosteleros saludan las "medidas extraordinarias" de Espadas y esperan "detalles"

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a todos los trabajadores del sector tras mantener una conversación con el alcalde hispalense, Juan Espadas, acerca del citado ajuste excepcional y temporal en la ordenanza municipal de veladores que podría entrar en vigor en verano.

Mientras esta "flexibilización" temporal de la ordenanza municipal de veladores por las medidas preventivas frente a la pandemia será elevada a la sesión prevista para este jueves de la comisión no permanente constituida por el Ayuntamiento para la reactivación social y económica frente a la nueva crisis, al objeto de aprobar la misma en la junta de gobierno del viernes, Luque ha indicado que la patronal hostelera está "a la expectativa de conocer cada una de estas propuestas con detalle, porque hace mucha falta ese empuje".

"Hay que ser flexible con los horarios, los veladores y con la forma de trabajar en las terrazas de verano", ha enfatizado, defendiendo que el sector hostelero está "reclamando poder trabajar y recuperarse tras unos meses sin facturación alguna" y que la "flexibilización" de las limitaciones para los veladores constituye una medida temporal ceñida a las actuales circunstancias.

Además, ha pedido a los empresarios del sector su "compromiso tanto para reclamar justicia para la hostelería como para cumplir con los acuerdos a los que se lleguen con el Ayuntamiento". ç

Solo así, manifiesta Luque, "se conseguirá un equilibrio, ya que en todos los sectores empresariales existen incumplidores de la norma y de la Ley, y el hostelero que no cumpla con ello no podrá ser respaldado por esta asociación". "De hecho, colaboraremos con la administración en todo lo posible para la sanción", ha dicho, pues la Gerencia de Urbanismo tramita semanalmente no pocas medidas punitivas por incumplimientos en materia de veladores.

"La mejor forma de transmitir que esta pesadilla se va terminando poco a poco es haciendo ver de nuevo que existe una ciudad con luz y con gente feliz disfrutando de la calle y de sus terrazas", ha dicho Luque, que este jueves visitará el Ayuntamiento para conocer más detalles sobre el asunto y el viernes celebrará una reunión telemática con el alcalde, Juan Espadas.