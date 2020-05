La bronca de Sara Sálamo con el torero Miguel Abellán: "Me confesaste lo que le hacéis al toro antes de entrar a la plaza"

El pasado martes, Sara Sálamo contestó a Cayetano Rivera después de que pidiera ayudas para los toreros porque ese sector era "uno de los más afectados" por el coronavirus. El protagonista le replicó rápidamente, pero ahora otro diestro se ha metido en medio de este intercambio de críticas: Miguel Abellán.

Si el marido de Eva González le contestó diciendo que esperaba más comprensión por parte de una actriz, ya que la cultura recibe "más de 70 millones de euros al año en subvenciones", el otro matador la atacó directamente: "Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia, el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía".

"Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto, ¿cuántos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tu séquito animalista? Hipócrita", concluyó Miguel Abellán en un tuit.

Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía. Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto cuantos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tú séquito animalista? Hipócrita — Miguel Abellán (@miguelabellan) May 5, 2020

Entonces Sara Sálamo le respondió asegurando que él era el único torero con el que había hablado en su vida cara a cara. "Ambos fuimos respetuosos y tuvimos escucha mutua (veo que eso ya lo has perdido). Y me confesaste las perrerías que le hacéis al toro justo antes de soltarlo en la plaza. ¿Te acuerdas?", sentenció la actriz.

"Eso no hizo más que reafirmarme en mi postura de condenar vuestras crueles torturas", añadió. Después, criticó que él le dijera que no tenía empatía cuando los toreros son incapaces de ponerse en "la piel de un animal que no elige estar ahí".

Eso no hizo más que reafirmarme en mi postura de condenar vuestras crueles torturas.

Por cierto, me resulta muy curioso que utilices la palabra EMPATÍA. ¿Vosotros sabéis qué es eso? ¿Podríais hacer un ejercicio de intentar poneros en la piel de un animal que no elige estar ahí? — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 5, 2020

¿Como te sentirías si te sometieran a una constante y agónica tortura con diversos instrumentos como las banderillas, puyas y rejones, hasta que finalmente te matan de un estocazo?

No sé... Dale una vuelta.

Un saludo y espero que tú y los tuyos estéis muy bien. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 5, 2020

El intercambio de tuits continuó con Miguel Abellán retando a Sara Sálamo a que dijera esas "supuestas perrerías que se le hacen" a los toros y que él dijo. "Además de demagoga e hipócrita, eres mentirosa. Titiritera sabía que eras, veo que interpretas a la perfección el papel de embustera también", escribió.

Te reto públicamente a que digas las “supuestas perrerias que se le hacen” y que dices que yo te dije. Además de demagoga y hipócrita eres mentirosa. Titiritera sabia que eras, veo que interpretas a la perfección el papel de embustera también. — Miguel Abellán (@miguelabellan) May 5, 2020

"Veo que tú también desprecias mi sector y minusvaloras mi trabajo llamándonos 'titiriteros'. Espero que durante el confinamiento estés siendo coherente y ni se te ocurra ver seres o películas. Yo te juro que torturas de las vuestras no he visto ninguna", replicó la actriz.

Jamás he despreciado ninguna profesión, jamás. Quieres darle la vuelta a lo que te he dicho pero pierdes el tiempo. Si desprecio la mentira y nunca a las personas, te deseo a diferencia de ti lo mejor en tu vida en lo personal y lo profesional. Nos diferencian muchas cosas — Miguel Abellán (@miguelabellan) May 5, 2020

"Jamás he despreciado ninguna profesión. Quieres darle la vuelta a lo que te he dicho pero pierdes el tiempo. Sí desprecio la mentira y nunca a las personas, te deseo, a diferencia de ti, lo mejor en tu vida en lo personal y lo profesional. Nos diferencian muchas cosas", contestó el diestro.

"Pues querido Miguel, si esa era tu intención, disimulas muy bien. Sinceramente, creo que querías tu minutito de gloria y has quedado a la altura del betún con tanta falta de respeto, de humanidad y de ortografía", continuó respondiendo Sara Sálamo.

Minuto de gloria? Por favor Sara, si la gloria pasa por escribir tres tweet es que estamos en las antípodas ideológicas de lo que es la gloria. Suerte en la búsqueda, ojalá algún día la disfrutes en cualquiera de sus versiones. Ánimo y suerte y al toro 😉 — Miguel Abellán (@miguelabellan) May 5, 2020

"¿Minuto de gloria? Por favor, Sara, si la gloria pasa por escribir tres tuits, es que estamos en las antípodas ideológicas de lo que es la gloria", tuiteó Miguel Abellán y concluyó con un "Ánimo, suerte y al toro".