El PPdeG censura que el Gobierno "no sea capaz" de conseguir "ninguna carga de trabajo" para los astilleros de Ferrol

"Es una noticia francamente negativa para Ferrolterra, se cumple la vieja máxima de que siempre que gobiernan los socialistas en Madrid a la comarca de Ferrol le va mal", ha manifestado Tellado, que ha acusado a al Gobierno de retrasar "sin fecha las fragatas F-110" y de "perder" el proyecto para la construcción de una fragata para la armada estadounidense.

Tellado ha sostenido que el la construcción del buque AOR tendría que "servir de puente" a los astilleros hasta 2020, cuando se prevé que empiece el "corte de chapa" de las fragatas F-110.

"Es una muy mala noticia para la comarca de Ferrol, para el sector naval y lamentamos que el gobierno del PSOE no solo no sea capaz de traer ninguna carga de trabajo sino que, además, no paró de generar problemas, de crear nuevos problemas sobre los contratos que estaban comprometidos", ha apuntado.

"NECESIDADES" CUBIERTAS

En concreto, en respuesta a una pregunta del Partido Popular en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno central señala que no tiene previsto contratar a la empresa naval pública Navantia la construcción de un buque del tipo AOR para la Armada Española, al considerar que los buques 'Patiño' y 'Cantabria' cubren "las necesidades" hasta, por lo menos, el año 2024.

En esa respuesta se asegura que "no se incluye en el Objetivo de Capacidad Militar (OCM) 2019-2024 la necesidad a corto o medio plazo de la obtención de ninguna capacidad adicional a la proporcionada por los buques logísticos en servicio".

Además, indica el Gobierno de Pedro Sánchez, que tampoco se tiene constancia de que por parte del Cuartel General de la Armada (CGA) y desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) "se haya identificado dicha necesidad" y que, por ello, no prevé la construcción de una nueva unidad.