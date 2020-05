La facilidad que los padres dan a hijos para crear perfiles en redes es uno de los problemas en la comisión delictiva

Así lo expone Andrés, agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, que ha explicado a Europa Press los peligros que corren los menores en Internet que, si cabe más ahora, se agranda debido al confinamiento por el estado de alarma decretado en España, ya que pasan más horas conectados.

Si bien, admite que no han experimentado más denuncias en su ámbito de actuación -rural-, sí que apuntó que los delitos que se suelen cometer siguen siendo "mayormente los de siempre, cargos en cuenta, algún intento de sextorsion, que realmente no es sextorsion, sino mail maliciosos", sobre lo que explica que hay quien pica y directamente paga "sin saber si tenían una imagen suya". Añade que no se suelen denunciar la sextorsion por vergüenza.

Estos delitos de sextorsion tienen en ocasiones víctimas muy jóvenes debido al acceso temprano a las redes sociales donde se busca la popularidad en tu círculo más cercano para después ir pasando fronteras.

Esa ambición de los menores por estar permanentemente conectado en las redes el agente lo resume en una anécdota que le ocurrió hace unos años, durante una charla a menores de 10, 12 años, cuando al empezar a citar redes se refirió a 'fiesting', que se la había inventado, "momento en el que todos" los jóvenes presentes empezaron a buscar esa red diciendo que no la tenían. "Todas las demás las tenían, tenían perfil en todas", exclama.

Para el agente el principal problema son los padres, que en ocasiones desconocen la legislación y el funcionamiento, y en otras son ellos quienes les hacen los perfiles a sus hijos como, indicó, una mujer que denunció que a su hija de 10 años le habían robado el perfil en Facebook, admitiendo que había sido ella quien se lo había creado.

"El problema empieza ahí, muchas veces los padres son los peores, unas veces por desconocimiento, otras porque quiero ser muy chachi, hay edad para todo y llega con la edad. El problema viene del acceso, tienes que ser consecuente y tienes que tener un mínimo de ética con tus propios hijos, qué les conviene, cuáles son los contenidos apropiados, dónde puede haber problemas de seguridad...", apuntilló para afirmar que es "tan simple" como no hacerles los perfiles para salvaguardarlos.

La edad mínima para disponer de los propios datos, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, son los 14 años, aunque cada red social tiene la libertad de establecer la suya propia.

La confianza entre padres e hijos es otro de los problemas que observan los investigadores de este tipo de delitos, ya que en ocasiones hay padres de menores que compran los dispositivos a sus hijos, mientras que ellos "no tienen ni idea".

Esto puede producirse en personas con desafección familiar, donde entre padres e hijos "hay mucha distancia tecnológica", en familias desestructuradas o en menores con problemas dentro del centro en cuanto a la popularidad.

De esta forma, se van marcando "unos roles" y cuando el menor quiere entrar en el grupo, "acepta y pasa el filtro, muchas veces son como auténticas pandillas, tienes que hacer una foto a aquel o una grabación... Un mundillo, sí mafioso de menores pero mafioso, empiezan así y luego a saber".

LOS MENORES ESTÁN AL DÍA PERO DESCONOCEN LOS AGUJEROS DE SEGURIDAD

Respecto a los menores, el agente subraya que si bien ellos están "mucho más puesto al día" que los adultos, "tienes redes sociales, 40 cosas en un dispositivo", el problema que se percibe en las nuevas generaciones es el desconocimiento en "tener todo relacionado", ya que avisa que en el momento en el que una de las aplicaciones, redes sociales u otro esté desactualizado, se produce un "agujero de seguridad".

En este sentido, matizó que al tenerlo todo conectado y producirse un problema de seguridad, al enviarlo a otro usuario o conectarte con otros a través de una aplicación de videollamada, se le "cuela a todo" el mundo que se encuentra en ese momento en línea. "Es un fallo de seguridad como si fuera el virus, se va contagiando de dispositivo a dispositivo", apuntilló.

Así, calificó redes como Facebook, Instagram o Twitter de "maliciosas porque son un escaparate", ya que reconoce que a un artista "le viene muy bien pero a una personal normal y corriente no" porque, justifica, está aportando datos de su vida y aunque crea que solo lo ven sus amigos, nadie le asegura que un fallo de seguridad pueda hacer que su información traspase más allá de lo que piensa.

"El problema es el mal uso que se le ha dado a esto. Ya no solo red social, sino que pagas con el teléfono, asociándolo a tu red social...", dijo.

Por ello, la Guardia Civil echa de menos que los padres muestren interés y acudan a las charlas que se dan en colegios e institutos porque no suele haber afluencia de padres en este tipo de conferencias, lo que creen una "es una pena", ya que la educación, la concienciación y la lógica sobre Internet actualmente consideran que es el problema y pone como ejemplo el que "no te paras en la calle a hablar con alguien que no conoces, pues aquí -en Internet- lo hacen".

EL COLEGIO EN RED

De todos modos, admitió que actualmente prácticamente te "obligan" a que los menores estén en la red, ya que en la situación actual de confinamiento y la suspensión de las clases presenciales ha hecho que estén conectados permanentemente y desde muy pequeños.

En este sentido, apuntó que el problema no pasa por la aplicación que se emplee -si están actualizadas-, sino los datos personales "nombre, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia, todo", de tal forma que con esos "datos básicos" te pueden sacar hasta la cuenta bancaria si se produce un agujero de seguridad en algún dispositivo personal o de los que se conecten al mismo tiempo.

Para una utilización correcta de Internet consideró que debería haberse implantado la formación sobre el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos.

INCIBE Y EL 017

Actualmente una de las herramientas que existen para adoptar conocimientos sobre la seguridad en la navegación por Internet se llama INCIBE, que es una web del Gobierno central donde se pueden encontrar cursos básicos, avanzados, para padres, para hijos, para seguridad.

Además hay actividades, novedades, noticias, "te enteras de todo y todo el mundo tiene acceso", e incluso existe el teléfono gratuito y confidencial, el 017, para ayudar en ciberseguridad. Por ello, el agente entiende que en el caso de los padres "muchas veces no me entero porque no quiero", ya que webs como INCIBE permiten que padres e hijos jueguen "para que los hijos se den cuenta de los peligros o de cómo te pueden engañar".

LOS DELITOS DENUNCIADOS EN MEDIOS CON INTERNET ALCANZAN LOS 234

Por otro lado, los delitos que han sido denunciados en medios que emplean Internet alcanzan los 234 en el primer trimestre de este año 2020 en la provincia de Las Palmas, según fuentes consultadas a este respecto.

En este sentido, las estafas a través de Internet es el delito más denunciado con 219, mientras que los de libertad e indemnidad sexual son los menos denunciados, con dos, a pesar de ser uno de los que más se cometen.

Estos datos en la provincia de Las Palmas se encuentran en consonancia con el acumulado del año 2019 cuando las denuncias por delitos cometidos empleando Internet se situaron en 713. Así, el pasado año los delitos de patrimonio (estafas) alcanzaron las 634 denuncias, seguido a mucha distancia por el de libertad con 36; el de falsedades con 14 y el de libertad e indemnidad sexual con 12 denuncias.