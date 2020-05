Hugo Sierra es salvado, por segunda semana consecutiva, de la nominación en 'Supervivientes'

Parece que Hugo Sierra está siguiendo el camino marcado por Fani, ya que el uruguayo fue salvado de la nominación por los espectadores de Supervivientes: En tierra de nadie este martes por segunda semana consecutiva (la exconcursante de La isla de las tentaciones lo logró en cinco ocasiones).

Al final, Sierra se salvó, quedando nominados para la gala del jueves Elena Rodríguez, Yiya y Jorge Pérez. La audiencia del concurso de Mediaset decidirá cuál de ellos emprenderá el camino de vuelta a España.

Lara Álvarez se dirigió a cortar las cuerdas de las vasijas de barro, y derramó la primera sobre Yiya, convirtiéndola en la primera nominada para el jueves: "Soy la típica. Me gusta estar a disposición del consumidor. Me parece muy bien", exclamó la modelo.

La siguiente nominada fue Elena, a la que Álvarez comentó: "Esta vez no pudo ser. No pierdas la esperanza porque todavía no está todo dicho. Sabes que hasta el jueves sigues ahí"

Solo quedaron Sierra y Pérez: "Se llevan muy bien entre los dos", comentó Álvarez. Que añadió: "Si yo te pregunto, Hugo, que destacarías de Jorge, en positivo, por supuesto". El uruguayo contestó que "siempre tiene ganas de aprender y su humildad".

Por su parte, el guardia civil señaló de su compañero que "destacaría su ambición, pero para bien. Es un hombre que no se conforma, que siempre quiere más y mejor. Eso dice mucho de él".

Al final fue Jorge el que recibió el baño de barro, para alegría de su compañero, que se salvó de la nominación para la expulsión de Supervivientes recibiendo el baño de agua y exclamando: "¡Gracias! ¡Vamos!".

¡Así ha sido el momento de la SALVACIÓN de @HugoGHRV!



🔄 Me alegro muchísimo

❤️ Prefería otrohttps://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie11pic.twitter.com/zBymTH1wU5 — Supervivientes (@Supervivientes) May 5, 2020

Álvarez destacó que "la gente está contigo", mientras que Carlos Sobera, desde el plató del programa en Madrid, señaló: "Hugo, estás enrachado".

"Estoy sin palabras, gracias a 'mi legión', tengo un tesoro con ellos y por eso voy a estar a tope hasta el último día. Como dijo Lara, ya van casi tres meses, las fuerzas ya son pocas, pero lo voy a hacer por vosotros", afirmó Sierra tras su salvación.