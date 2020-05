Justin Bieber y Hailey Baldwin lanzan su propio 'reality show' en Facebook: 'The Biebers on Watch'

El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin estrenaron este lunes en Facebook su propio reality show, The Biebers on Watch, en el que contarán algunos aspectos de su vida; así como también mostrarán cómo afrontan estos días la cuarentena por el coronavirus desde la ciudad de Toronto (Canadá).

El programa de telerrealidad se compone de 12 entregas y se ha grabado con cámaras GoPro, lo que le brinda un tinte 'casero' en comparación con otros realities sobre famosos, como el que protagonizan las Kardashian desde 2007, Keeping Up with the Kardashians. Así, el matrimonio pretende mostrar a sus seguidores cómo es su día a día en la intimidad de una manera sencilla y cercana, contando también con la participación de sus seres queridos.

"Estamos muy emocionados. Os damos la bienvenida a nuestra casa en esta cuarentena para ofrecer una mirada íntima a nuestras vidas", avanzó este lunes la pareja, que se ha convertido en una de las más populares y queridas a nivel internacional por su simpatía y las numerosas muestras de cariño que suelen compartir públicamente.

El primer episodio, bautizado como Lake Day with the Biebers (día en el lago con los Bieber), está disponible en la red social desde este lunes, 4 de mayo. El resto de capítulos se irán publicando cada lunes, miércoles y viernes.

Justin Bieber, de 26 años, y Hailey Baldwin, de 23, se casaron en 2018 de forma muy discreta en la ciudad de Nueva York (EE UU). Tras el enlace, los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia en julio de ese año. "Iba a esperar antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey: Me encanta todo de ti. Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", aseguró entonces el artista.