Núñez pide a Page que deje de buscar titulares nacionales y se dedique a asegurar la desescalada en C-LM

Núñez ha señalado que García-Page podría exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desvinculara el pago de los ERTEs o las ayudas a los autónomos y pymes del Decreto del Estado de Alarma, ya que "no es de recibo que se chantajee", a cambio de dar "plenos poderes a Sánchez", a aquellos que han tenido la desgracia de estar desempleados temporalmente o a los autónomos que están "pasándolo realmente mal", ha informado el PP en nota de prensa.

"¿Está en eso Emiliano García-Page también? ¿Está en que siga teniendo plenos poderes Pedro Sánchez?", ha preguntado Núñez, al tiempo que ha asegurado que García-Page debería estar planteándole al Gobierno de España como se va a utilizar la herramienta de los test masivos a toda la población para planificar la desescalada o como se puede garantizar que no falten Equipos de Protección Individual para todos los sanitarios, personal de residencias de mayores o personal que está en primera línea luchando contra la pandemia.

Para el líder de los 'populares' en la región "esa es la respuesta que esperamos los castellano-manchegos de nuestro Gobierno" y que Page debería contestar a todos los ciudadanos, ya que "es triste que Page se rinda así a los intereses de Sánchez".

El presidente regional del PP ha destacado que en las condiciones en las que el Gobierno de Sánchez lo plantea, el Partido Popular no puede apoyar una nueva prórroga del estado de alarma, por lo que ha exigido al presidente regional que utilice los micrófonos con los que "trata de buscar un titular nacional, ya que ahora parece que está buscando un sillón en Madrid", para exigir medidas que "puedan ser buenas para Castilla-La Mancha y para tomar decisiones positivas para la región".

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

De otro lado, el secretario del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde ha lamentado que García-Page haya "obviado y despreciado" la mano tendida que le ofreció el pasado sábado Nuñez para trabajar en un gran pacto para poner en marcha medidas para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha .

"Es preocupante, subraya, que desde el Gobierno regional se encastillen sin escuchar a otros partidos políticos que representamos a miles de castellano-manchegos y máxime cuando el pasado sábado en el pleno de las Cortes vimos a un presidente lejos del propósito de enmienda, después de los graves desaciertos cometidos en la gestión de esta crisis sanitaria", ha argumentado.

Por eso considera "que lo que necesita esta región es a un presidente que no demore más las cosas, que no se encastille en su fortaleza del Palacio Fuensalida, que no desacierte más, despreciando y criticando por sus medidas, como ha hecho a alcaldes, profesionales de la educación y a partidos políticos, e incluso despreciando el valor de nuestras personas mayores".

Frente a un Page "soberbio y prepotente", Valverde pone en valor la talla política del presidente Paco Nuñez, que ha presentado al Gobierno regional más de 300 medidas para ayudar a salir de esta crisis, "que han sido ignoradas en un ejercicio de soberbia injustificado y de desprecio a la sociedad castellano-manchega al haber sido fruto de las propuestas presentadas por alcaldes, empresarios, autónomos y organizaciones y entidades de distintos ámbitos".

"Desde el PP de Ciudad Real pedimos al Gobierno socialista de Page que con urgencia se reaccione y se tengan en cuenta estas medidas que solo buscan la colaboración del Partido Popular , como principal partido de la oposición, para que entre todos Castilla-La Mancha pueda hacer frente a la recuperación económica", afirma el dirigente 'popular'.

Miguel Ángel Valverde hace hincapié en como otras administraciones, ayuntamientos o la propia Diputación de Ciudad Real están poniendo lo que pueden de su parte para empezar a tomar medidas consensuadas con todos, para afrontar la crisis económica y social que se avecina. "Sin embargo vemos a un presidente regional ausente, inhibido, incapaz de acordar y consensuar, despreciando al más importante partido de la oposición, ante el mayor desafío que ha tenido nuestra tierra en los momentos históricos presentes".

El secretario de los 'populares' ciudadrealeños reclama la urgente necesidad de "que el gobierno regional y su presidente Page, rectifiquen y convoquen inmediatamente a los partidos para que este drama humano no se convierta también en un drama social y económico, como apunta a que así será, si no se toman medidas con carácter urgente u consensuadas entre todos".